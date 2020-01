“El problema de los políticos es que cada cuatro años quieren inventar una ciudad”

Nunca se ha cansado de reclamar un auténtico compromiso con la innovación, la ciencia y la educación. Tampoco ha cejado en su empeño de mostrar que Granada tiene una posibilidad de cambiar de rumbo de la mano de la investigación. Y no se ha cortado a la hora de criticar la cortedad de miras de quienes echan mano del cortoplacismo para atajar problemas. Gregorio Jiménez cumple dos mandatos al frente del Consejo Social de la Universidad de Granada (UGR) y deja el cargo. En su haber, el desarrollo de Diálogos con la Sociedad, el Círculo Mentor y la iniciativa de llevar al Consejo Social a la provincia de Granada dentro del Plan de Sensibilización Territorial.

Ha mantenido la coherencia de un discurso en el que siempre ha defendido la necesidad de “mostrar las altas capacidades” de la Universidad como motor de cambio. “La Universidad tiene que ser creación de riqueza”, mantiene mientras destaca la evolución que la propia institución ha vivido a lo largo de sus casi cinco siglos de historia. “Ha sido muy interesante. Pasó de ser una universidad literaria” a demostrar su capacidad de liderazgo nacional en ciencia y tecnología.

Bastetano de nacimiento, licenciado en Ciencias Químicas, desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en la firma Puleva, donde comenzó en el departamento de I+D. Cuando, en 2011, fue designado presidente del Consejo Social, ostentaba el cargo de presidente y consejero delegado de Puleva Food y director general de Líquidos de Lactalis Iberia.

Su experiencia profesional le ha valido para desarrollar las líneas estratégicas de estos últimos ocho años al frente del Consejo Social bajo una premisa, el problema no es el presupuesto. “Las ideas no valen dinero”, asegura al tiempo que pide unión para desarrollar un proyecto común que permita que el “talento” tire del carro en la provincia.

“Mi experiencia profesional me ha ayudado en esta visión. Es algo que he vivido, no lo he visto en los libros”, recalca. Por eso insiste en que “hay una oportunidad” para hacer del conocimiento una fuente de riqueza, “una mina”.

“El problema de los políticos es que cada cuatro años quieren inventar una ciudad”, asegura, al tiempo que insta a “no pensar en el corto plazo” y a no compararse.Estas mismas reflexiones se pueden encontrar en las redes sociales de Jiménez, en las que plantea cuestiones de actualidad y una visión crítica. “Hay que articular” el desarrollo de la provincia “sobre unos pilares diferentes”, reclama sobre las necesidades de Granada, que mantiene su dependencia con sectores básicos, como son los servicios vinculados con el turismo.

“Granada tiene una gran concentración de talento”, arguye sobre el papel generador de ciencia que es la Universidad. De ahí que, siempre que puede, hile la necesidad de estrechar los vínculos entre la UGR y su territorio. Como herramienta para desarrollar ese vínculo, Jiménez entiende que el Consejo Social tiene un papel ineludible. Eso sí, también es crítico con su propia casa. “Los consejos sociales están demasiado burocratizados”, reconoce.

Su visión ha conllevado el reconocimiento. Así, el presidente del Foro de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de Andalucía, Prudencio Escamilla Tera, expresó en un comunicado “el agradecimiento colectivo de los nueve consejos sociales de nuestra comunidad a Gregorio Jiménez, tras poner fin a su presidencia del Consejo Social de la Universidad de Granada”.

Tras cumplir los dos mandatos, asegura que “me siento en la obligación de devolver” a Granada al menos parte de lo que me ha dado. Su relevo se aprobará próximamente en consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, el órgano competente para la designación del presidente del Consejo Social a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.