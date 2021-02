El Covid-19 ha cambiado nuestras vidas en la actualidad y son muchas los productos que se están desarrollando para combatirlo. Uno de ellos es Dr. Sheeld, el único desinfectante portátil que trabaja de manera continua y segura, combatiendo y eliminando el Covid-19 y demás virus y bacterias con un 99,9% de efectividad y sin necesidad de baterías ni enchufes.

Dr. Sheeld, que se puede emplear en la cocina, los vehículos o la oficina, es un producto biocida desinfectante de ambientes y superficies, notificado ante el Ministerio de Sanidad español con código nacional de parafarmacia. Se trata del único producto que elimina el Covid-19 durante 24 horas en un periodo constante y aproximado de 30 días.

Garantía

Este producto, que nació en 2017 de procedencia coreana, utiliza dióxido de cloro aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cuenta, además, con certificados a nivel internacional ISO (The International Organization for Standardization) e IAF (The International Accreditation Forum) garantizado como seguro para personas y animales y acreditando la eliminación de virus, bacterias, mohos y microorganismos causantes del mal olor.

Se trata del único producto que elimina el Covid-19 durante 24 horas en un periodo constante y aproximado de 30 días

Tras las investigaciones oportunas Konkuk University, ubicada en Seúl y fundada en 1946, es la encargada de certificar que Dr. Sheeld combate y elimina el Covid-19. Esta Universidad de Corea del Sur destaca por la tecnología que utiliza y está especializada en ciencias mayores e investigación. Además, el Hospital Universitario de Seúl participa activamente con esta prueba.

Sin residuos

Este desinfectante, que actúa de forma continua, contiene nanofiltros que expulsan al aire el dióxido de cloro, liberando el producto y actuando así contra virus, bacterias y otros microrganismos. Consiste en un stick que inicia, al doblarlo, un proceso químico controlado y testado. De esta manera y tras liberarse el gas, comienza el proceso de destrucción de las membranas externas de bacterias y virus provocando la no proliferación y muerte del virus. Después de la eliminación no se producen residuos en el aire, superficies ni en el agua. Por tanto, es totalmente seguro para niños, adultos y mascotas.

Uso doméstico

El dióxido de cloro es un producto comúnmente utilizado para esterilizar y desinfectar superficies pero ahora llega en un nuevo formato de uso doméstico. Grandes marcas multinacionales ya cuenta con Dr. Sheeld como producto desinfectante como es el caso de Kia, Hyundai Motors y Samsung, entre otras, además de numerosos organismos públicos. El producto se puede adquirir en farmacias.