Más de 1.200 profesionales de los hospitales se realizan la prueba de inmunidad frente al coronavirus en Granada

Más de 1.200 sanitarios de los dos hospitales de la capital ya se han realizado la prueba de inmunidad frente al Covid-19, un nuevo test llamado prueba de anticuerpos que se realiza a través de un análisis de sangre que indica que si esa persona se ha contagiado en algún momento con el virus y si ha conseguido desarrollar inmunidad contra el patógeno.

Las pruebas comenzaron el pasado lunes y se realizan de manera voluntaria a los profesionales y a la vista de los datos de los primeros cuatro días, la medida está teniendo éxito. Hasta el momento han sido alrededor de 500 profesionales en el hospital Clínico San Cecilio y en torno a 700 en el hospital Virgen de las Nieves, informan desde Salud. Por otro lado, indican que se les está ofreciendo esta posibilidad a todos aquellos profesionales que quieran someterse a este procedimiento de forma voluntaria.

La realización de esta prueba es ahora crucial ya que cada día se reincorporan más sanitarios a sus puestos de trabajo después de haber contraído el coronavirus, por lo que saber cuántos de ellos han desarrollado inmunidad es importante tanto para su salud como para la del resto de sus compañeros. A fecha de ayer, el Virgen de las Nieves ya tiene a 37 de sus trabajadores que enfermaron de coronavirus de nuevo reincorporados en sus puestos de trabajo y el nuevo San Cecilio otros 36. El hospital Virgen de las Nieves cuenta aún con 125 profesionales aislados por coronavirus, un 2,1% del total y el San Cecilio del PTS otros 78, según fuentes hospitalarias.

En el momento en el que se encuentra la pandemia en Granada y el resto de Andalucía esta prueba es doblemente importante ya que podría determinar el alcance real de infectados entre los sanitarios así como aquellos que ya no corren peligro aunque la prueba no tendrá un impacto a corto plazo para saber cuánta gente está infectada activamente en el resto de la población, donde aún no se plantea su realización masiva.

Esta prueba de inmunidad se realiza en el momento en el que se puede observar que el cuerpo ha desarrollado anticuerpos, esto es, alrededor de 15 días después de la infección del Covid-19. Por otro lado, para aquellos que hayan pasado la enfermedad sin síntomas, les indica si resultó infectado en el pasado porque el organismo retiene los anticuerpos que se desarrollan cuando se enfrenta una infección, explica para BBC el doctor Juan Manuel Carreño Quiroz, microbiólogo de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en Nueva York.