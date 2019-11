El programa millonario de empleo del Ayuntamiento: 9,4 millones en el aire

El programa Granada en Clave de Empleo, que supuso el anuncio de una lluvia de millones para luchar contra el desempleo en la capital, está en el aire. Si desde el cambio de gobierno municipal el desarrollo de este proyecto se ha convertido en una confrontación entre el gobierno entrante y el saliente, parece que la situación no mejora y va a peor. El programa cuenta con un presupuesto de 11,7 millones de euros, de los que 9,4 estaban financiados por el Fondo Social Europeo y 2,3 los pone el Ayuntamiento con personal propio e instalaciones. Una cantidad que la ciudad podría terminar devolviendo.

Según ha denunciado el grupo municipal del PSOE, el equipo de gobierno “va a despedir a cinco técnicos que se habían contratado para desarrollar este programa”, algo que prevén para la próxima semana y que fue tratado ayer por la Junta de Personal del Ayuntamiento, que ha pedido una reunión con el concejal de Empleo.

El concejal socialista José María Corpas explicó ayer a este periódico que se habían programado por el anterior gobierno socialista 113 itinerarios formativos a los que iban a acceder 1.695 personas. “Estos itinerarios estaban ya aprobados y para empezar a funcionar. Las personas elegidas, los técnicos contratados y ahora el gobierno los va a despedir argumentando que los proyectos pintan mal y que la situación es complicada”.

Así, desde el PSOE denuncian que la intención del equipo de Gobierno de Cs y PP es “dejar morir” este programa. Según desveló Corpas, el coordinador de Empleo se reunió con estas personas para decirles “que no se van a llevar a cabo” los proyectos y “les dijeron que pintan mal y que van a buscar soluciones”.

Sin trabajadores, no se podrían desarrollar los itinerarios que ya estaban previstos. Además, desde el PSOE dicen que tienen “datos que desmienten las dificultades para desarrollar el programa que dice el gobierno” y que “lo que esconde es la falta de voluntad de llevar a cabo los proyectos”. Y advierte de que de no realizarlo habrá que devolver los millones de euros recibidos ya que es un dinero “finalista”. “Podemos entender que haya itinerarios que ajustar pero el problema es que o lo llevas a cabo o se incumple y hay que devolver los fondos”.

El concejal de Empleo, Manuel Olivares, responde a estas acusaciones asegurando que no se va a despedir a los trabajadores, que serían derivados a otros programas para evitar ceses, y que todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre el programa a la espera de la respuesta del Ministerio sobre el reajuste que se ha pedido. Mientras, sigue asegurando que este programa estaba “sobredimensionado” y con informes que advertían de que “su cumplimiento era difícil”. “Hay que ser realistas y que no nos cueste el dinero pero estamos esperando la respuesta del Ministerio para ajustarlo a la realidad. No vamos a hacer clientelismo con el Empleo”.