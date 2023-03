Las cuatro propuestas ciudadanas para el nuevo ferial: vuelta al Centro, música granadina, traslado al Norte o mejora de los accesos

El Ayuntamiento de Granada está inmerso en la elaboración de una nueva ordenanza del ferial del Corpus de la ciudad, que incluya, por ejemplo, un nuevo tipo de casetas o que mejore los trámites administrativos en su gestión y funcionamiento. Para ello abrió a la participación ciudadana a través de la plataforma Granada Decide para que los granadinos pudieran realizar sus aportaciones sobre el futuro ferial e incluirlas en la norma, que sustituirá a la actual de 2018.

En ese proceso ya se conocen estas aportaciones y han sido solo cuatro, que ya figuran en el expediente que ahora pasará por los servicios técnicos para la renovación de la ordenanza y posterior aprobación.

Según el informe de resultados de este procedimiento, consultado por Granada Hoy, han sido cuatro las propuestas, que inciden principalmente en el cambio de ubicación.

Las cuatro propuestas recibidas

Una propuesta es la de trasladar el ferial de Almanjáyar a una zona cercana al distribuidor Norte, en concreto al margen de la carretera carretera A4006 "con un recinto que pueda usarse el resto del año (como área recreativa, conciertos, etcétera). Así se lleva a una zona menos molesta, más amplia, se lograría el adecentamiento de la misma, mientras que en el actual ferial puede edificarse para financiar el nuevo recinto”.

Otra propuesta es la de volver a trasladar el ferial al Centro de la ciudad. "Tener un recinto ferial alejado del centro provoca que los granadinos no se vuelquen con su fiesta más célebre". Esta propuesta plantea que vuelva al Paseo del Violón y el Salón, "pudiendo crecer hacia la Carretera de la Sierra". En el caso de los denominados, "la localización importa menos", dice. En cuanto a las casetas, "deben ser reinventadas hacia lugares de reunión de la sociedad granadina y no hacia lugares donde buscar la copa más barata, para lo que propongo crear una plataforma donde particulares/asociaciones/empresas con idea de tener una caseta puedan ponerse en contacto fácilmente con empresarios/hosteleros que sean capaces de dar los servicios pertinentes. Propongo agilizar los trámites para obtener una caseta, pudiendo reservar el espacio de la caseta mediante web como si fuesen asientos de una sala de cine y pudiendo alquilar la infraestructura y el montaje al propio". Además, esta misma propuesta habla sobre la música, para lo que propone "fomentar la contratación y reproducción de pasodobles y coplas, lo que siempre se ha escuchado en nuestra Feria del Corpus y no sevillanas. Es otro de los motivos de la desafección del pueblo granadino con su feria”.

Se ha recibido también una propuesta sobre el perímetro del recinto que indica que "las calles que rodean el recinto ferial se encuentran siempre, exceptuando la calle de la portada, rodeadas de camiones y trailers relacionados con negocios que afean y deslucen muchas de las entradas laterales del mismo. Se deberíaprohibir el estacionamiento de estos vehículos facilitando un recinto cercano para aparcar, ya que no se mueven en toda la semana y deslucen muchísimo la zona”.

La última propuesta habla también de estos perímetros. "Los terraplenes por donde se accede al recinto seven horribles. Habría que embellecer el perímetro y rodearlo de alguna estructura construida y adornada y poner entradas dignas con escalones y sin tener que esquivar furgonetas y negocios que pueden ocupar espacios continuos”.

Objetivo del cambio de ordenanza

Según se explica en el documento sometido a participación pública, la vigente ordenanza "no ha venido a concretar y resolver algunas cuestiones técnicas y administrativas que en el transcurso de las últimas ediciones de feria se han venido detectando por los servicios municipales, o nos han sido sugeridas por la ciudadanía y colectivos que participan en la instalación y celebración de la feria". Una de estas cuestiones que se viene demandando, es la necesidad de crear una nueva tipología de casetas para dar cabida a las nuevas tendencias decorativas y de funcionamiento observadas, que se distancian sensiblemente de lo establecido para las tipologías de casetas actuales, como son las tradicionales, institucionales o comerciales.

"Regular los requisitos de instalación y funcionamiento de esta nueva tipología, o en su caso establecer aquellos aspectos demandados que las diferencien de las anteriores, sus posibles destinatarios, la cuantificación de tasa y fianza, en su caso y cualquier otro aspecto que la ciudadanía considere relevante" es objetivo de la nueva ordenanza. Se pretende también mejorar la tramitación de algunos procedimientos administrativos, establecer, acorde a la normativa general, un plazo más amplio para la resolución en algunos de ellos. También implantar la declaración responsable como documento de solicitud para la autorización de acceso al recinto ferial de caballistas y carruajes, intentando evitar la extensa documentación complementaria.