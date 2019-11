¿Cuáles son sus recetas económicas para la provincia?

Los número 1 al Congreso por Granada responden hoy a la quinta pregunta con la que este periódico quiere conocer sus posicionamientos. Con una desaceleración económica en el horizonte y el paro endémico de la provincia, ¿cuáles son las recetas económicas y las apuestas para Granada de sus respectivas formaciones?

José Antonio Montilla. PSOE

El crecimiento económico de Granada tiene que tener distintos motores, por supuesto los sectores tradicionales, pero también las nuevas tecnologías y las energías renovables que pueden ser una fuente de crecimiento muy importante para nuestra provincia.

Carlos Rojas. PP

Nuestras recetas económicas son las que siempre ha tenido el Partido Popular, trabajar para los ciudadanos, bajar los impuestos, permitir que se puedan crear empresas de manera más rápida desbrozando todas aquellas trabas que pone la administración.

En definitiva apostar por los autónomos con nuevas medidas, con una ley de segunda oportunidad. La gran receta del PP que vamos a poner en marcha en Granada es crear empleo, como siempre hemos hecho.

Fran Hervías. Cs

En Ciudadanos lo tenemos claro, el dinero tiene que estar dentro del bolsillo de los granadinos. Por eso vamos a aplicar medidas de alivio fiscal para nuestra clase media trabajadora, nuestros autónomos, las medianas y pequeñas empresas, nuestros comerciantes...

Vamos aplicar nuevas tarifas para a los autónomos y vamos a bajar el IRPF a las personas que vivan en pueblos de menos de 5.000 habitantes y también bonificaciones fiscales a quienes contraten a desempleados.

En definitiva queremos aplicar las políticas de las consejerías naranjas de la Junta de Andalucía. En Andalucía las políticas naranjas han permitido poner en marcha la tarifa plana de 60 euros para los autónomos, 30 para las mujeres rurales y 30 para los jóvenes emprendedores.

También con las políticas naranjas de la Junta hemos conseguido bajar tres puntos el tramo autonómico del IRPF, por lo tanto bajar impuestos y eso ha llevado a la economía de Andalucía a crecer un punto por encima de la media. En definitiva, vamos a bajar impuestos, vamos a aliviar fiscalmente a la clase media trabajadora y por fin vamos a crecer económicamente.

Pedro Honrubia. Unidas Podemos

Creemos que es fundamental en un proyecto de provincia que no se enfoque de manera exclusiva hacia el desarrollo del turismo y el empleo de baja calidad. Es imprescindible una política que garantice sueldos altos y estables para os trabajadores, también es importante entender el papel que queremos que ocupe Granada en el Estado, es importante que seamos un dinamizador de la economía andaluza en conexión directa con la salida hacia el Levante, lo que pasa por los construcción del Corredor Mediterráneo y ser capaces de atraer inversiones que pongan a Granada

Macarena Olona. Vox

Ante la grave crisis económica que todo apunta que está a la vuelta de la esquina la solución no puede ser la del PSOE de subir los impuestos a las clases medias, tampoco la gestión del PP cuando heredó una España en quiebra del Gobierno de Zapatero.

Hay que recordar que en 2012 se rescató a los bancos con más de 64.000 millones no recuperados mientras se producía una media de 514 desahucios al día, buena parte de españoles de clase media que provocaron no pocos suicidios de personas que no pudieron afrontar la vergüenza de verse despojados de su bien material más preciado, de su hogar. La solución es no subir los impuestos, no subir el gasto público y administrar con el corazón, pensando en los españoles, no en las poltronas.

Ana Terrón. Más País

Las elecciones generales fueron el 28 de abril, ya tendríamos que estar trabajando para seguir fomentando el empleo en la provincia, que buena falta hace. Proponemos que a partir del 11 de noviembre el gobierno progresista que salga de las urnas tenga un plan integral para el empleo en Granada que fomente el trabajo estable y de calidad. Hay que fomentar la investigación, el I+D+I, las start up y el trabajo de nuestros jóvenes, así como las microiniciativas empresariales.