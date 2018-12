El Ayuntamiento protegerá las colonias de gatos que viven en la calle

El Ayuntamiento de Granada va a modificar la Ordenanza Animal para incluir las colonias felinas de gatos ferales. Así lo ha asegurado el concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández Madrid en el pleno del Ayuntamiento de Granada tras la presentación de una moción por parte de la concejal no adscrita y candidata a la Alcaldía por Equo, Pilar Rivas.

Según ha explicado el edil, el equipo de Gobierno ha apoyado esta moción y destacó que ya existe un borrador de los artículos de la Ordenanza Animal que se deben modificar (5 y 21 (II) para incluir el gato feral garantizando la salud pública y el bienestar animal.

El edil ha asegurado que convocará el grupo de bienestar animal para presentar la moción y consensuar las medidas tanto con los vecinos como con los colectivos animalistas y los colegios que forman parte de esta comisión para llegar a un acuerdo.

Tanto PSOE, como IU han apoyado esta moción mientras que Cs se ha abstenido en la votación y PP ha votado en contra. Cabe resaltar que el concejal popular Fernando Egea ha mostrado su rotundo rechazo.

"Yo creo que vamos perdiendo un poco el norte. La moción dice que se regule la figura del alimentador de gatos, que se dedique una dotación presupuestaria para capturar a los gatos, esterilizarlos y volverlos a soltar para llenar Granada de gatos. Yo he estado en las juntas de distrito y los vecinos están hasta las narices de los gatos porque resulta que transmiten enfermedades".

"Este verano los vecinos de Camino de Ronda han sufrido una plaga de pulgas por culpa de colonias de gatos que viven en colonias y lo que no podemos es soltar los gatos porque nos gusta ver los gatos. Deben estar regulados". Además, a su juicio el presupuesto no está por "ahora, teniendo en cuenta otras necesidades sociales, como para dedicarse a capturar y esterilizar gatos". "Quien quiera tener un gato que lo cuide en su casa, lo lleve al veterinario y respete a los demás que no tenemos por qué sufrir las consecuencias de plagas y animales incontrolados en la ciudad" ha añadido.

La moción ha sido aprobada con diez votos a favor de PSOE, Pilar Rivas e Izquierda Unida y la abstención de Ciudadanos mientras que el PP ha votado en contra.