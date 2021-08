El protocolo de actuación contra un maremoto en Granada, una realidad a medias

La posibilidad de un tsunami en las costas de la provincia es real. La actividad sísmica y la presencia de fallas en el mar, hacen del suceso una posible realidad sin fecha determinada. Por ello, prevenir y mejor que curar, y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) cuenta con un protocolo de actuación que permitiría atajar la emergencia, aunque quizás sea necesario perfeccionarlo para lograr atajar una emergencia relacionada con la falla de Averroes por la rapidez de su llegada.

El protocolo de alerta de tsunamis se implantó recientemente en el IGN y se centra en el análisis de posibles tsunamis causados por terremotos, que son la mayoría de estos. "El funcionamiento se centra en la detección del movimiento a través de los sismómetros, tardando nosotros entre uno y dos minutos en recibir la información, pero el terremoto que ocurre bajo el mar puede producir una perturbación en el agua que viaja más lenta que las ondas sísmicas, por lo que detectamos si un terremoto tiene potencial tsunami génico y en el caso de que lo tenga enviar una alerta de tsunami que llegaría antes de su llegada, que suele ser de media hora o tres cuartos de hora". Así explica el procedimiento el jefe de servicio de soporte de la Red Sísmica Nacional, dependiente del IGN, Juan Vicente Cantavella.

Teniendo en cuenta la posibilidad de que un maremoto que causó un tsunami en la provincia es real, cabe preguntarse cómo se procedería si las olas amenazan con azotar la costa de la provincia: "Si hubiera un gran terremoto en el mar de Alborán analizaríamos el punto de origen y su magnitud, en caso de ser alta mandaríamos una alerta a Protección Civil notificando el peligro de tsunami y especificando los tramos de costa, también estableceríamos el tiempo de llegada de la primera ola. Así, Protección Civil gestionaría la alerta a los municipios y según sus mecanismos se coordinarían con las Autoridades, que actuarían en consecuencia", resume Cantavella.

Aunque las costas españolas se han experimentado tsunamis "no es algo que haya sucedido con la frecuencia suficiente para preocupar a la sociedad y a los políticos", explica el jefe de servicio que repasa cómo "en 1955 se produjo un gran tsunami que afectó a Cádiz sobre todo y en los últimos mil años han habido entre diez y quince tsunamis más leves que este, ya en tiempos mucho más remotos ha habido tsunamis importantes".

Cantavella explica que ahora la investigación ha avanzado porque "todo ha cambiado en los últimos años, a raíz del tsunami en Indonesia en 2004, cuando se extendió la conciencia de la peligrosidad de los tsunamis y a nivel europeo se potenció un sistema de prevención". El primer hito fue en 2015, cuando Protección Civil sacó un decreto por el cual se creaba la directriz básica de protección ante el riesgo de estas grandes olas y que plantea cómo debería ser el plan estatal que contemplara este riesgo. En mayo se publicó la resolución por la cual se aprobaba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo de Maremotos. "La tarea que corresponde al IGN es la alerta, pero para avisar antes de su llegada a las costas hay que desarrollar unos protocolos de actuación para cuando llegue la alerta en los municipios, como, por ejemplo, la señalización, aunque aún es algo reciente".

Todo pasaría por "trazar rutas de evacuación, como edificios de evacuación vertical, o medidas como la planificación urbanística sobre lo que a día de hoy no existe forma ni uniforme ni oficial, por ejemplo, no poniendo servicios esenciales en una zona inundable ante un tsunami". En la actualidad no se consulta con el IGN para la construcción de estructuras en la Costa, aunque en la Vega de Granada se sigue un protocolo en la construcción de infraestructuras debido al alto riesgo de terremotos en comparación con el resto del país. "Las Comunidades Autónomas deben establecer unas zonas de peligrosidad y tomar ciertas medidas, están trabajando en ello debido al reciente decreto, pero es algo que se tarda años en hacer" recapitula.

El descubrimiento de la potencialidad de la falla de Averroes para causar maremotos demuestra que "habría que volver a hacer un estudio de peligrosidad de tsunamis teniendo en cuenta que la falla es capaz de generarlos, aunque hay otras fallas en el mar de Alborán con este potencial y que en realidad pueden ser más peligrosas", sentencia Cantavella.