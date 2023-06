Alfacar coge la 'patata caliente' y participará en el Gran Prix del verano, que regresa a TVE

El concurso televisivo del Grand Prix del verano regresa este 2023 a la televisión y lo hará con la participación de un pueblo de Granada, Alfacar. Con un formato renovado aunque sin vaquillas, la nostalgia de todos los que crecieron (crecimos) pasando las calurosas noches estivales frente a la televisión riéndonos con los golpes, caídas, resbalones, cornadas y explosiones de patatas calientes, ha sido recompensada con un renacimiento del formato que se emitirá próximamente. La competición entre los pueblos de España regresará, y con ello seguro que momentos memorables.

En el Gran Prix del verano 2023, además de Alfacar, participarán las localidades de Aguilar de Campoo (Palencia), Brión (A Coruña), Cervelló (Barcelona), Colmenarejo (Madrid), Los Montesinos (Alicante), Tineo (Asturias) y Yepes (Toledo).

Durante los últimos años, quienes eran niños entre 1995 y 2009, años en los que se emitieron las 14 temporadas de este programa de televisión de TVE y en cadenas autonómicas de la Forta, generaron un movimiento cada verano en redes sociales pidiendo el regreso de aquel programa de la infancia. Aunque con cambios, por supuesto, porque la España que se sentaba ante el televisor a finales de los 90 y principios de los 2000 no se parece ya en nada a la actual. Se habló de negociaciones con otras cadenas de televisión, de plataformas de streaming, pero siempre quedaban en nada.

El propio Ramón García, el mítico presentador de 11 de las 14 ediciones (muchos no lo recordarán, pero Bertín Osborne presentó las últimas tres, emitidas en las cadenas autonómicas), había hablado de ese movimiento y recogió el guante el verano de 2022, cuando junto al creador de contenido Ibai Llanos trató de revivir el formato. Algo que no sucedió. Sin embargo, aquel trabajo no quedó en balde. En el pasado mes de abril, catorce años después de su última entrega, el Consejo de Administración de RTVE aprobaba la vuelta del popular Grand Prix a la televisión.

Europroducciones rescatará en 2023 las pruebas de habilidad, los bolos humanos, la patata caliente o las carreras sobre rodillos para comprobar la destreza y conocimientos de pueblos variopintos de todo el mapa español. Pero no habrá vaquillas. Con la actual legislación, y con una visión muy distinta de las fiestas populares con animales por parte de la sociedad, Grand Prix permanece y vuelve, pero sin cuernos.

Serán siete los programas que se hagan en este reboot de 2023, con la presencia del propio Ramón García de vuelta. Su reestreno coincidirá en julio con la campaña electoral y enfrentará a una preselección de algunos pueblos participantes, que o bien se han dirigido al programa para ser parte de la nueva edición, o ya se contaban con ellos por haberse quedado en puertas en anteriores temporadas.

Entre estos municipios participantes, desgraciadamente, no se cuenta con ninguna localidad de la provincia de Granada. Por el momento habrá sólo una localidad andaluza. Habrá que esperar a conocer la lista total de participantes en este programa que esperará gustar a quienes eran niños, y enganchar a los pequeños de hoy en día, más desapegados de la televisión que entonces.

La historia de Granada en el Grand Prix: tres participaciones, tres victorias

En las 14 temporadas en las que el Grand Prix estuvo en la parrilla de televisión de los veranos, fueron tres los municipios de la provincia de Granada que participaron en el programa televisivo. En aquel entonces, con Internet dando sus primeros pasos y sin redes sociales, que tu pueblo participara en aquel programa, que era seguido habitualmente por más de 3 millones de personas, era el escaparate perfecto para dar a conocer las bondades de tu territorio. Los tres municipios de Granada que concursaron, tan diferentes como variopintos, comparten la misma característica: todos ganaron su duelo contra el pueblo rival, aunque ninguno llegó a puntuar lo suficiente como para meterse en la gran final del concurso. Pero que ganar, ganaron. Y eso no lo pueden decir todos.

La primera localidad en concursar en el Grand Prix en aquellos entonces no era un municipio, aunque ahora sí. Fue el anejo Torrenueva, entonces perteneciente a Motril y ahora independizado como Torrenueva Costa. El entonces alcalde, Manuel Carrascosa, llevó a la localidad a las televisiones de toda España en el séptimo programa de la décima edición, en el verano de 2004. Amadrinados por la presentadora de televisión Elsa Anka, vencieron a la localidad de Andorra, en Teruel, por 37-30.

Casi 20 años después, el actual alcalde de Torrenueva, Plácido Lara, recuerda como fue esa experiencia para la localidad, que se volcó en participar. Él mismo fue uno de los concursantes en la famosa prueba de Los Troncos Locos, y vivió aquella experiencia al máximo.

"Recuerdo que casi todo el pueblo nos fuimos de madrugada en autobuses a Madrid a grabar el concurso, y estuvimos allí todo el día. Fue muy chulo ser parte de algo que se le queda en la memoria a tantas personas. Recuerdo que pusimos carteles en todo el pueblo para que la gente viniera a participar y de público, y casi decidimos quien concursaba en cada prueba allí mismo", rememora.

El recuerdo del Grand Prix sigue muy vivo en Torrenueva. Cuando se emitió, todo el pueblo lo vio desde una pantalla gigante en la plaza, y en el décimo aniversario se volvió a repetir la experiencia para rememorarlo. "No descartamos hacerlo para el 20 aniversario en 2024 ahora que ha vuelto, y tampoco nos cerramos la puerta a volver a participar", ha asegurado Lara.

En el verano de 2008, el Grand Prix ya no se emitía en TVE. Un año antes pasó a ser propiedad de los canales autonómicos de la Forta. En este contexto, el segundo pueblo de Granada que participó en el concurso fue Cúllar, en el norte de la provincia. Liderados por su alcalde, José Miguel Martínez, y amadrinados por la modelo y presentadora Nani Gaitán, ganaron a Retuerta del Bullaque, en Ciudad Real, por 15-24.

La competición la vivió intensamente Ana Piqueras, concejal de IU en aquella época, y que no dudó en subirse al autobús que los llevó hasta el plató en Fuenlabrada para, entre otras pruebas, disfrazarse de bolo gigante y ayudar a su pueblo a ganar.

"Fue un día intenso. Salimos de madrugada y volvimos a la madrugada siguiente, muy cansados pero contentos de haber ganado. Recuerdo que dedicamos la mañana a ensayar y durante la tarde ya grabamos el programa con Bertín Osborne y los padrinos. Había hasta un fisio en una especie de UVI móvil por si nos hacíamos daño", ha rememorado Piqueras.

Con la noticia de la victoria, se preparó una gran pantalla en la plaza central de la localidad y todo Cúllar salió a verlo "como si se tratase de la final de la Eurocopa". Un recuerdo que aún perdura entre quienes pueden decir que ganaron en este programa.

El último pueblo de Granada en participar en el afamado concurso televisivo fue la localidad de Deifontes, que inauguró la decimocuarta y última temporada del concurso hasta la fecha. Liderados por el alcalde Manuel Espínola y amadrinados por la actriz y presentadora Belinda Washington, se impusieron a la localidad de Figueroles, en Castellón, por 29-17, en 2009.

Ya era concejal entonces, pero el actual alcalde de Deifontes, Francisco Abril, recuerda la experiencia como "muy divertida" y a la vez "agotadora" junto a los vecinos de la localidad. Además, puntualiza que quedaron semifinalistas y que no llegaron a la final por una prueba de preguntas.

"El pueblo se volcó, incluso creo que alguna persona se quedó fuera. Yo participé en los Troncos Locos, y vaya si estaban locos, en la tele parecía mucho más fácil que en la realidad. Cuando lo emitieron lo vimos todos juntos en una nave de usos múltiples que tenemos", rememora.

Preguntado por si repetiría, ha asegurado que volvería a apuntar a la localidad a este programa de televisión "con los ojos cerrados", una buena muestra del recuerdo que dejó en la localidad la experiencia.

Aunque sin vaquillas, pero con el mismo espíritu de competición y diversión, a buen seguro el resurgir del Grand Prix del verano tendrá a mucha gente pendiente del televisor como antes. Habrá que esperar para saber si casi 15 años después de su final el formato sigue siendo un éxito. Lo que sí sabemos ya es que Granada vuelve a competir en él, Alfacar tendrá la 'patata caliente'