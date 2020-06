Estos son los puentes festivos para el próximo curso escolar 2020/2021 en Granada

Más información Documento: Calendario escolar Granada 2020/2021

El próximo mes de septiembre se retomará, presumiblemente, el curso escolar. Será el día 10 cuando comiencen las clases en Infantil, Primaria y Educación Especial, y el 15 para ESO, Bachillerato, FP, Idiomas, Permanente y Enseñanzas Artísticas. Ese mismo día 15 será no lectivo en Granada capital tras la decisión de trasladar el festivo local del Corpus al esa jornada.

Habrá que esperar, como es habitual, al mes de octubre para tener el primer fin de semana largo y descansar. El lunes 12 se celebra la Fiesta Nacional. En noviembre, otro festivo permitirá alargar el fin de semana. El 1, Fiesta de Todos los Santos, cae en domingo y se traslada al 2, lunes. En diciembre se plantea un marcopuente, de cuatro días, gracias al Día de la Constitución y la Fiesta de la Inmaculada. No habrá clases desde el 5 sábado al 8, martes.

Después de las vacaciones de Navidad, que finalizarán el 7 de enero jueves (será lectivo el viernes 8), en febrero otro macropuente: el viernes 26 es el Día de la Comunidad Educativa y el Día de Andalucía, domingo 28, se traslada al lunes 1 de marzo.

El 1 de mayo cae en sábado y no se traslada. En la capital, a falta de que se fijen los festivos de ámbito municipal, no habrá clase el 3 de junio, festividad del Corpus, jueves. Queda por señalar el resto de días no lectivos que dependen de los consejos escolares locales.