La cruda realidad de Jeremy, el joven granadino de MasterChef 11: "Mi madre sigue casada con la persona que me maltrató"

MasterChef ha presentado a los 23 aspirantes a concursantes de su 11ª edición en RTVE. Según van pasando las jornadas, el público puede conocer mejor a las personas que conforman el equipo que aspira a ser concursante, y bien es cierto que algunas historias calan más que otras. Ese es el caso de Jeremy, un joven comercial de Granada de 20 años, que ha conmovido al público y al jurado de MasterChef con su vida.

Jeremy vivió un tiempo en un centro de menores tras muchos problemas familiares. Además, ha asegurado que su madre tuvo contratiempos con la droga y estuvo metida en la prostitución. Este joven se ha enfrentado a la vida a pesar de su juventud y ha querido centrarse en sus estudios tras una etapa como bailarín y competiciones a nivel nacional.

"Mi madre sigue casada con la persona que me maltrató, yo he vivido barbaridades. Ahora, me centro en mi familia nueva, la madre de mi novio es mi madre, con 20 años he conocido a mi primera madre", relató este joven de 20 años durante el programa. "En la vida siempre hay segundas oportunidades. Prefiero centrarme en mi novio y en mis suegros que me han apoyado desde el primer día".

Este joven granadino quiere convertir su sueño en una realidad: ser abogado. El aliento que necesita lo encuentra en su necesidad de poder ayudar, en un futuro, a menores con situaciones complicadas, como fue su caso. Sus refugios son la cocina, su novio y su abuela. Jeremy asegura que su plato estrella es el canelón relleno con pollo a la catalana. Además, aseguro que a estos pilares de vida se une la familia de su novio.

Ahora, Jeremy quiere entrar a MasterChef para demostrarse a sí mismo todo lo que es capaz de hacer.