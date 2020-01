Los rebajas de invierno, otro 'round' para el pequeño y gran comercio de Granada

Se acabaron las avalanchas el día 7 de enero en la puerta del Corte Inglés y otras tiendas. Esa imagen forma ya parte de un pasado no muy lejano de aquel tiempo en el que los cámaras de tele y los fotógrafos de prensa se peleaban por conseguir el mejor empujón. Ahora las rebajas de invierno, las que empiezan al día siguiente de los Reyes, son más calmadas desde que no existen periodos regulados de campañas de descuento y promociones en el comercio.

No obstante, siguen teniendo mucha importancia tanto para los grandes como para los pequeños que resisten pese a las dificultades y los reveses, así como tienen su efecto sobre el empleo y sirven para tomar el pulso a la economía. Sin ir más lejos, se generarán 2.650 contratos en la provincia para estas fechas (incremento del 5%) lo que servirá para prolongar una Navidad positiva para el sector aunque sin tirar las campanas al vuelo. Es decir que aunque ya no son lo que era y son campañas desdibujadas, el factor rebajas tradicionales en las fechas de toda la vida se nota y las previsiones indican que los granadinos gastarán una media de 97 euros en las compras de rebajas.

Empieza un nuevo round, otro asalto para el comercio tradicional, el físico ya sea en grandes superficies o en establecimientos más pequeños. Los representantes del sector saben bien que cada oportunidad es oro en este ámbito y por ello están obligados a dar el extra. "Hay que ser optimistas", señala el secretario general de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, que espera que esta temporada de rebajas los consumidores se animen un poco más.

"Esperamos un incremento en torno al 2%", apunta Moreno, quien, eso sí, apela a la mesura y reconoce que el año pasado se rebajaron mucho las expectativas de los comerciantes que esperaban una buena campaña y al final vieron reducidos los resultados.

Por su parte, el responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés en Granada, Carlos Hernández Martín-Moré, asegura que "las expectativas son buenas" y que se espera estirar en el tiempo la "buena línea general" que ha dejado la campaña navideña. Es cierto que ahora las rebajas están tamizadas por el paso del tiempo y las colas ahora no son como en los inviernos de hace unos años, pero según el representante de El Corte Inglés en la provincia sí que se nota un cierto impulso comercial y afirma que por el momento no se ha manifestado la desaceleración que venían apuntando los indicadores económicos mundiales.

Si bien, el hecho de que hoy no hubiera clase en los colegios e institutos de la provincia no fue precisamente beneficioso para los comercios, ya que muchos padres se han quedado un día más junto a los pequeños y han rebajado el consumo tras el empacho navideño. No han fallado, eso sí, los tradicionales descambios de los regalos de Reyes, las idas y venidas con bolsas por las primeras calles comerciales y el batallón de especialistas en encontrar gangas en unas rebajas que durarán hasta el 7 de marzo.