La recogida de ayuda para el terremoto de Turquía y Siria en Granada termina el 27 de febrero

Tras casi tres semanas de incansable esfuerzo por parte de voluntarios y de todas las personas que han formado parte del dispositivo en Granada, ya sea en forma de entrega u organización, el plazo de entrega para dar ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de Siria y Turquía termina el próximo lunes 27 de febrero en Granada, en concreto en la Cámara de Comercio.

El seísmo afectó el pasado 6 de febrero a la zona fronteriza entre Turquía y Siria y se ha cobrado la vida, según las últimas cifras, de más de 45.000 personas. La catástrofe ha dejado un panorama devastador, no solo en los edificios y calles, sino en las familias y seres queridos de las personas fallecidas. Después de el inmediato duelo llega la apreciación de lo que es quizá la realidad más dura a la que se enfrentan los supervivientes de la catástrofe, el seguir con sus vidas.

Por ello, todo el mundo se ha volcado en la ayuda tanto en las labores de rescate como, sobre todo, en la ayuda humanitaria a estas personas. Desde el consulado honorario de Turquía en Granada se organizó, uniéndose a esta tendencia global, una campaña de recogida de ayuda humanitaria para los afectados del terremoto.

Desde el día 8 de febrero, tanto en la Cámara de Comercio de Granada como en los almacenes de la empresa Envases Genil se han recibido y guardado toda la ayuda material que han dejado los ciudadanos y empresas de la ciudad.

Dada las circunstancias tanto climatológicas como logísticas del envío del material humanitario, el correcto embalaje y etiquetado es crucial. La información se pone en los idiomas turco y español para la facilitación del suministro una vez llegado al país de destino, según explica Ibrahim Pérez, el coordinador de la campaña en Granada.

Desde la ciudad se envía el material a la embajada turca en Madrid, donde esperará a su envío por aire, del que se encarga la compañía Turkish Airlines utilizando las bodegas de sus aviones de pasajeros dirigidos a Turquía. Este, a pesar de ser el mejor y mas rápido método para la llegada de la ayuda a las zonas afectadas, se encuentra con dificultades por las condiciones en las que se encuentran algunos aeropuertos de la región, seriamente dañados por el seísmo.

Es posible aún entregar ayuda hasta el día de finalización del plazo, informan desde el consulado, que pide toda la implicación y difusión posible hasta esa fecha. Las necesidades más esenciales con las que cuentan son ropa de invierno de adulto y niños, alimentos no perecederos que no tengan en sus componentes carne de cerdo, y alimentos en conserva, sobre todo.

También una de las principales preocupaciones son los bebés y sus madres. Por ello son de especial importancia la fórmulas de leche, pañales, materiales de limpieza e higiene íntima. Otros objetos como tiendas de campaña, colchonetas, sacos de dormir, termos, linternas y mantas son, del mismo modo, acuciantes para las personas que han perdido su hogar y tienen que dormir en los fríos campos de ayuda humanitaria desplegados en territorio turco y sirio.

Por otra parte, el envío de material sanitario de todo tipo, así como en especial de mascarillas, empieza a resultar particularmente importante por el incremento y propagación de enfermedades contagiosas en estos campos por los hacinamientos y precarias condiciones de higiene en las que se hallan las personas que allí se encuentran.

La campaña, que todavía esta en marcha, es un flamante éxito, superando con creces las expectativas de los organizadores, que se han visto abrumados por la cantidad de ayuda que han recibido, explica el coordinador de la campaña, Ibrahim Pérez Tello: "Es una expresión de las nobles cualidades de la humanidad".

Sin embargo, algo que no se debe pasar por alto es la necesidad no solo de la ayuda material que se pueda dar en este periodo gracias a esta campaña y a tantas otras, que aunque críticamente necesarias solo son una pequeña parte de los requerimientos de una población devastada. La empatía con el dolor y sufrimiento de las victimas y familias debe hacer que esto no se quede en una simple campaña sino que debe perdurar en el tiempo, no se puede olvidar tan fácilmente.