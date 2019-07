La recogida de pasajeros de taxi desde Granada al Área Metropolitana sigue en el aire

Que los taxistas de Granada puedan recoger pasajeros en Pulianas o Cenes de la Vega -municipios con solo una licencia de taxi- sigue a la espera de que la Junta de Andalucía le de el visto bueno, pese a ser una medida que se aprobó hace un año en el pleno municipal de Granada. La concejal y viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruiz, ha exigido al equipo de gobierno municipal a instar a la institución andaluza a que apruebe el área de prestación conjunta del taxi.

Raquel Ruz ha considerado que "ya es hora de ponerse a trabajar" en la Junta, ya que no tienen noticias de que haya tratado de poner el marcha esta medida que "beneficiará a miles de personas". "Un taxi no es suficiente en estos municipios, y menos en el Centro Comercial Granaita, el antiguo Kinépolis, donde hace falta que los taxis de la ciudad den servicio a la población", ha demandado la concejal socialista.

Ruz ha asegurado que esta medida cuenta con el apoyo de la Gremial del Taxi granadina, fue aprobada con el apoyo de todas las corporaciones municipales y se ha mostrado extrañada al no estar entre las 80 medidas prioritarias que el alcalde, Luis Salvador, le presentó al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace unas semanas.

"El alcalde no se las presentó no sabemos si porque no quiso llevar esta medida a la Junta, o porque sabe de primera mano que no se va a aprobar", comento la concejal. Ante esta situación, Ruz ha pedido a la Junta de Andalucía que comience a trabajar, ya que considera que "después de ocho meses de las elecciones, ya es hora de que comiencen a mover papeles".