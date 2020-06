Las recomendaciones del Ministerio para la Selectividad 2020

Mascarillas, sí. Guantes, no de forma general. Un protocolo para atender a los alumnos que puedan estar convalecientes o en cuarentena. La próxima Selectividad contará con una serie de recomendaciones sanitarias elaboradas por el Ministerio de Universidades para evitar la propagación del coronavirus. La prueba, que cada convocatoria ordinaria realizan unos 5.000 estudiantes granadinos, se celebrará entre el 7 y el 9 de julio. La Universidad de Granada ya ha dispuesto que haya al menos 37 sedes en la provincia, Ceuta, Melilla e institutos españoles en Marruecos.

Según las recomendaciones del Ministerio, se deben evitar aglomeraciones y se insta a ampliar el número de sedes. Serán al menos 37 para la UGR, con algunos estrenos significativos, como Salobreña.

Se insta a las universidades a "prever las necesidades de personal para vigilancia, control, limpieza y logística para distribución y custodia de los exámenes, así como las de adquisición de los materiales de protección".

Además, se recomienda desde el Ministerio "valorar alternativas para el alumnado en aislamiento que por Covid-19 o en cuarentena por contacto estrecho o por cualquier otra enfermedad, no pueda presentarse a la prueba, de cara a no menoscabar sus opciones de elección de plaza universitaria". No podrán acceder a las sedes quienes presenten síntomas compatibles con el coronavirus.

Además de la distancia social de al menos dos metros, se pide colocar carteles informativos en las sedes para recordar la importancia del lavado de manos y de estar a al menos dos metros. Eso sí, el uso de guantes "no es recomendable de forma general". Eso sí, "puede valorarse la utilización de guantes de un solo uso en los momentos de contacto estrecho con el alumnado como la identificación, entrega y recogida de exámenes o resolución de dudas o incidencias".

Se deberá acceder a las sedes en fila y mantener la distancia de dos metros. Para facilitar esto, se recomienda escalonar las entradas y salidas. El alumnado debe llevar consigo todo lo necesario, ya que no se recomienda compartir material.

"Cuando un estudiante inicie síntomas o estos sean detectados por personal del centro, se le llevará a un espacio separado", se indica en las recomendaciones del Ministerio, que también indica que hay que desinfectar las aulas después de cada prueba y los baños tres veces al día "como mínimo".