El PSOE denuncia un recorte de 5 millones en el Consorcio Metropolitano de Transportes de Granada

El exalcalde de Granada y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Cuenca, ha denunciado el agravio de la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla contra Granada tras hacerse pública la decisión de la consejera de Fomento, la granadina Marifrán Carazo, de recortar en cinco millones de euros el presupuesto del Consorcio Metropolitano de Transportes.

Cuenca ha explicado que esta escalada de recortes “se traduce en una reducción drástica de las líneas y las frecuencias de los autobuses que conectan la capital con los municipios del área metropolitana, lo que obligará a los usuarios a abandonar el transporte público y coger sus vehículos privados”.

Para el socialista, el silencio cómplice de los alcaldes de la derecha y, sobre todo, de Luis Salvador, “pone de manifiesto una complicidad absoluta y un servilismo ante una nuevo agravio a Granada que queda silenciado”. Cuenca ha lamentado además que el gobierno de la derecha en la Junta de Andalucía haya iniciado una escalada de recortes en Granada, “sin justificación alguna, frente a otras provincias”.

Para el ex alcalde, que “Moreno Bonilla y Marifrán Carazon se hayan atrevido a saquear el presupuesto del Consorcio Metropolitano de Transportes es la gota que colma el vaso, a una gestión desastrosa, que ahora se traducirá en una merma en los autobuses que comunican la capital y el área metropolitana, y por tanto, un aumento del uso del vehículo particular, lo que se traduce en un aumento de la contaminación, uno de los principales problemas de la ciudad”.

En este sentido, el socialista ha acusado a la granadina Marifrá Carazo “de no dolerle su ciudad, y de no haber aprendido absolutamente nada de esta pandemia y de las salidas más optimas a esta crisis”. En este sentido, Cuenca ha criticado que el PP haya optado “por desmantelar servicios públicos consolidados desde hace años, ahora también en lo referente a la movilidad con los municipios del cinturón, en vez de avanzar como el resto de Europa hacia modelos de transporte público sostenible que permiten a los ciudadanos no depender de sus vehículos particulares y mejorar los niveles de contaminación”.

Al respecto, el socialista ha recordado a los responsables de la Junta en Granada que “los niveles de contaminación durante el Estado de Alarma cayeron a niveles históricos ya que no circulaban coches”, por lo que ha vuelto a lamentar que los populares en vez de apostar por otros modelos de movilidad sostenible, “recorten el sistema de transportes que había antes del Covid, lo que amentará todavía más el numero de vehículos entre la capital y los municipios del cinturón”.