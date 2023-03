La reforma de las plazas de Granada arranca con polémica en La Caleta

Granada está inmersa en un proceso de renaturalización de sus plazas. De convertir lo que se han denominado 'plazas duras', esas que están llenas de hormigón y con poco verde, principalmente sobre aparcamientos, en 'plazas blandas'. Un plan que se incluyó dentro del documento de 55 medidas acordado entre el equipo de Gobierno (PSOE) y el grupo municipal de Unidas Podemos (UP) pero que, según denuncian desde este grupo, no es lo que se había hablado ni tampoco han contado con ellos para el diseño. "Han hecho desaparecer la plaza", llegó a decir estos días el portavoz de UP, Antonio Cambril.

El Ayuntamiento inició la intervención en la Plaza de la Caleta y anunció que el modelo se iba a extender a otras diez plazas ‘duras’ de la ciudad: Einstein (la próxima en intervenir), Plaza de los Cármenes, Paseo de Europa, Salvador Allende o Rivera del Genil en el tramo Alejandro Otero. Sobre el papel, se trata de llenar de grandes maceteros con árboles frondosos y plantas enredaderas las zonas en las que predomina el asfalto y escasea la vegetación.

Demasiados maceteros

Pero lo visto en la Caleta y el resultado final que se conseguirá, no convence a UP, con los que firmaron este acuerdo, que dan por incumplido. Tampoco a muchos vecinos, que se quejan de que se ha sobresaturado la plaza con grandes maceteros para árboles que no darán tampoco mucha sombra. "¡Horroroso!!, apostilló Cambril, denunciando que se ha convertido la plaza en una “selva de obstáculos macizada de maceteros" y reclamando que no se haya contado con ellos para buscar otra solución con urbanistas y arquitectos.

En el equipo de Gobierno, por contra, están orgullosos de este trabajo, un "hito en la transformación de los parques, plazas y calles de Granada en las que abunda el asfalto y faltan sombras”. Es una "gran apuesta por las zonas verdes", dijo el alcalde en una visita a la Caleta hace diez días. También ha puesto en sus redes sociales un vídeo de cómo quedará la plaza: "En Granada hemos empezado a transformar los espacios públicos comentados en espacios blandos. El primer paso lo hemos dado en Caleta. Aquí tenéis una recreación que refleja cómo va a quedar al final de la intervención".

El proyecto de La Caleta tiene un presupuesto de más de 277.000 euros, contempla la instalación de un nuevo sistema de riego, la ubicación de 32 grandes maceteros y la plantación de otros 32 árboles de gran porte, 17 moreras sin fruto o 17 glicinias trepadoras en pérgolas, así como nuevos parterres. Ello supone, según el regidor “que más de 350 metros cuadrados que entes eran una zona dura de cemento, se están convirtiendo en una zona verde, como nos demandaban los vecinos".

Quejas y soluciones

Vecinos y granadinos han reaccionado a este proyecto con distintas opiniones. Desde el que lo ve como un acto electoral, hasta quien asegura que quedará estupenda y que sólo hay que dar tiempo para ver el resultado, que finalmente será satisfactorio.

En las noticias publicadas sobre esta transformación también hay quien expresa sus dudas: "Dándole vueltas al asunto no soy capaz de encontrar otra solución". ¿Habría? El problema principal es que el cemento rebota el calor, por lo que podría haber optado por otros materiales superficies de de alpañata o albero y hierba, lo que hace bajar la temperatura sin cargar el peso teniendo en cuenta el parking inferior, la principal excusa para no poder plantar directamente árboles de gran porte. Para dar sombra, no serían necesarios tantos maceteros (32) en los que crecerán árboles "diminutos" sino menos y en posiciones estratégicas, con conexión aérea con alambre de las estructuras existentes para lanzar emparrados o enredaderas que aseguren grandes zonas de sombra en dos o tres años sin hacer desaparecer la plaza. Un solución denominada "mediterránea".