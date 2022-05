Estas son las reivindicaciones de los vecinos de Santa Adela de Granada para el nuevo edificio

El grupo municipal de Unidas Podemos se ha hecho hoy eco de las peticiones de los vecinos de Santa Adela que se beneficiarán de la nueva construcción de un edificio para 122 viviendas dentro del plan de rehabilitación de la barriada del Zaidín, que entra ya en una nueva subfase, para la que el Ayuntamiento avanza en los trámites y que se espera iniciar cuanto antes, aunque no se espera que sea antes de final de año.

El concejal Francisco Puentedura ha explicado que los vecinos piden que se les atiendan las propuestas antes de que se terminen los pliegos para la ejecución de la obra con el objetivo de que no incluyan errores como en anteriores fases. Así, ha pedido al equipo de Gobierno que "abra a cauces de participación a los vecinos para que conozcan cuál va a ser el proyecto de ejecución de obra y cómo se va a ir desarrollando la nueva fase en plazos y en condiciones técnicas que deben facilitar las aportaciones que los vecinos hagan".

Según UP, "hay una oficina de participación dentro del proyecto pero no llega a todos los vecinos o la información es confusa, no es clara, y es fundamental que canalice las peticiones de los vecinos".

Son cuestiones formales o de acceso a viviendas, cocheras y trasteros.

Reivindicaciones de los vecinos para la nueva fase de Santa Adela

En primer lugar piden que los usos comunes estén actualizados, "pensados desde la perspectiva de un edificio que habitan personas con una situación económica vulnerable y por lo tanto los gastos de comunidad tiene que ser razonables, no excesivos". El último edificio, ha detallado Puentedura, tiene una cuota de comunidad de 53 euros al mes, "lo que para rentas bajas es excesivo". El edificio tiene 4 ascensores y sólo en mantenimiento se paga unos 8.000 euros al año. Además, "los espacios comunes no están pensados para ser habitados y se cierran y utilizan poco, lo que obliga a limpiarlos de forma continua". También piden que el propio diseño del edificio que se haga con grandes espacios abiertos ya que ahora se cementa mucho y no se prevé otro tipo de materiales más cómodos y accesibles para su uso.

Otra petición para el nuevo edificio es que la terraza superior, donde se sitúan todas las instalaciones, se insonorice. En el último edificio los vecinos de la última planta sufren problemas de ruido, lo que ahora se quiere evitar.

Además tienen una petición sobre el diseño de las propias viviendas. En el anterior edificio, como medida de ahorro se fijó que las cocinas de ahorro fueran eléctricas, algo contrario ahora con el precio de la luz por las nubes. Muchos vecinos plantearon cocina a gas pero se les informó que no se permitía "cuando no existe limitación, solo tener un calentador para el agua caliente y un tubo de 250 mm de diámetro con salida al exterior y que en la terraza tenga una rejilla de ventilación. No es algo demasiado costoso para que el vecino decida qué tipo quiere".

También reclaman que cada vivienda tenga un lector individualizado de su consumo, algo que no ocurre ahora.

Otro tema son los accesos a cocheras y trasteros. El proyecto del nuevo edificio incluye unas 100 cocheras y unos 20 trasteros. "Pero no es razonable que el precio de esas cocheras y trasteros sea libre, de venta libre". "Es más interesante establecer que las cocheras y los trasteros estén unidos a la venta de la vivienda como vivienda protegida. Los beneficiarios de las viviendas ya cumplen los requisitos y hay que hacer distintos paquetes para que el coste sea protegido", explica Puentedura. Así, como no siempre las personas necesitarán cochera (por ejemplo personas mayores sin vehículo), se propondrá que las que queden libres puedan "venderse a precio protegido a otras personas que fueron beneficiarias de otras fases de Santa Adela. Si tras eso siguen quedando libres sí se podrían vender a precio libre, siempre con criterios objetivos que prioricen la vulnerabilidad y necesidad y vinculando la transmisión de la vivienda de no vender por separado la cocheras y el trastero sino que tienen que estar vinculados".

La concejal Elisa Cabrerizo ha señalado también las peticiones de los vecinos en medidas de eficiencia energética como la instalación de placas solares o que se instalen persianas en las ventanas, que no tienen.