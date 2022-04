Santa Adela: Granada presenta la documentación para la financiación de la nueva fase, que demolerá 94 viviendas para hacer un bloque de 122

El alcalde de Granada, Paco Cuenca, ha firmado hoy la documentación para pedir a la Junta de Andalucía la financiación para la nueva fase de Santa Adela. Un paso importante para la nueva intervención en el barrio, que supondrá la construcción de un nuevo edificio de 122 viviendas y la inversión total de 13,2 millones de euros. "Un día importante", como ha dicho el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, para un proyecto de intervención en el que participan Ayuntamiento, Junta y Estado y que afronta ahora la segunda subfase de la tercera fase.

La presentación de esta documentación es la exigencia de la Junta para cumplir con la normativa andaluza de subvenciones que se publicó en febrero. Ahora, la Junta tiene tres meses para contestar y después se procederá a la licitación, que se llevará también un máximo de seis meses.

Las cifras de la obra más importante del mandato

Según ha explicado el concejal, "los meses van pasando pero vamos cumpliendo con los plazos" de la "obra más importante del mandato" que va a promover el Ayuntamiento junto con el Estado y la Junta. "Después, para la licitación, esperamos que con la reactivación económica se presenten muchas empresas y podamos empezar la obra cuanto antes".

En la documentación se ha presentado la solicitud de subvención de las fases 2 y 3 que van a suponer la demolición de 94 viviendas (9 portales de 5 edificios) para hacer un nuevo edificio de 122 VPO. La financiación incluye tanto las labores de demolición, la construcción, la urbanización de todo el espacio para ganar zonas públicas, así como el acompañamiento socioeducativo con las familias que se trabaja y el coste del equipo de actuación que elabora toda la documentación, que incluye también la expropiación de viviendas, el acuerdo para las nuevas y todos los trámites del registro de la propiedad, entre otros. En la anterior fase hubo un proceso de realojo importante pero en esta esa partida se diluye un poco reduciéndose más a familias que lo necesiten.

La fase incluye la demolición de 5 edificios y la construcción del nuevo entre las calles Santa Adela, Asturias y Ebro.

Solo para la nueva construcción el presupuesto será de 11 millones de euros. Para la reurbanización se calculan unos 900.000, el equipo de gestión supondrá 589.000 euros y el gasto en realojos será de 457.000. En total, 13,2 millones para intervenir en esta última subfase de la tercera fase.

Con esto no se termina la intervención integral en Santa Adela. Después quedarán dos fases más (en total son cinco) y una última de rehabilitación.

En el acuerdo el Ayuntamiento aporta el 48,43% del coste de la intervención, "para lo que hemos demostrado solvencia a la hora de gestionar las subvenciones y operaciones urbanísticas". En este punto Fernández Madrid ha lamentado que la Junta exija el pago de 161.000 euros "que le ahorramos", por lo que se presentó el recurso correspondiente ya que el Ayuntamiento entiende que no tiene que afrontar ese pago. El 18,36% lo aporta la Junta de Andalucía y el Estado, el 32,8% restante.

Revitalización y empleo en el barrio

Fernández Madrid ha recordado que desde que en noviembre de 2020 se publicó por parte de la Junta la convocatoria para declarar el procedimiento de Santa Adela como zona de intervención "se ha pasado por diferentes procesos administrativos que se han ido cumpliendo. Y estábamos esperando a que saliera la orden de la Junta para presentar la documentación y llegó el 21 de enero. Hoy, el alcalde ha firmado toda la documentación y estamos listos para abordar esta tarea tan importante que va a beneficiar a los vecinos con una importante inversión en el Zaidín que además servirá para crear empleo como pasó con anteriores fases" si la empresa adjudicataria así lo estima tirando de personal y proveedores locales, además de reactivar los negocios de la zona.

Por su parte, el concejal de Participación Ciudadana y alcalde del barrio, Eduardo Castillo, ha destacado la apuesta y el trabajo del Ayuntamiento y su apuesta por el Zaidín en una intervención que transformará también el barrio. Castillo ha reconocido también la labor de los vecinos. "Si sale adelante es por el empuje de los vecinos, que han hecho posible que el compromiso se materialice en esto", ha dicho.

Los vecinos piden celeridad y reforzar la intervención social

Carmen Sánchez, portavoz de la Asociación de Vecinos Plataforma Santa Adela se ha mostrado contenta por el avance del proceso, al que "ya se va viendo el final", aunque ha lamentado la lentitud por la enorme burocracia que conlleva.

Esta vecina ha aprovechado también para reclamar una mayor intervención social en todo el proceso. Ya se hizo en anteriores fases pero con la pandemia se paró bastante y reconoce que la vertiente social no puede abandonarse porque si no, no funcionará el proyecto, por lo que pide que se retome la presencia de trabajadores específicos con los vecinos para formar sobre la vida en comunidad, las nuevas normas de los vecindarios o el uso de tecnologías y nuevas facilidades en las viviendas. "La convivencia se pueda hacer difícil si no se explica a los vecinos las nuevas formas", ha dicho.

Sobre esta cuestión, el concejal de Urbanismo ha explicado que Santa Adela no está declarada zona de transformación social por la Junta pero que el Ayuntamiento acaba de recibir fondos del estado y están negociando con los grupos políticos que el grueso de los mismos se destinen a la contratación de personal para esas labores sociales tan importantes. También estamos negociando con los grupos que otra parte sea para la contratación de un educador social.

Otra reivindicación vecinal es sobre el uso de los bajos del primer edificio y del nuevo que se construya. Quieren que el proyecto recoja expresamente que los bajos del nuevo edificio se destinen a centro juvenil para darle una opción diferente a los jóvenes del barrio "para que no estén en la calle". Para el edificio ya construido se insiste en que se traslade allí el área de servicios sociales que está en el Centro Cívico y que se ha quedado sin espacio para que se pueda atender a los usuarios. Estos bajos están a la venta pero no se venden.