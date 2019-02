La reordenación territorial, ampliar la plantilla y los medios materiales, entre las reivindicaciones de JUCIL

Nació a raíz de Jusapol (Justicia Salarial Policial para la Guardia Civil y la Policía Nacional) y desde hace unos cuatro meses se creó como asociación para “perseguir la igualdad en lo referente a derechos sociolaborales, garantizar asistencia jurídica, así como demandar numerosas reivindicaciones que históricamente se han pedido desde la Guardia Civil”. Se trata de la asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), que con 200 agentes afiliados en Granada y más de 7.000 a nivel nacional, ya se postula como una de las más representativas dentro de la Benemérita.

Tal y como explicó el secretario de redes de Jucil Granada, Francisco Martín, a Granada Hoy, “hay muchas cosas que el resto de asociaciones no han movido como se debe, por lo que vamos a pelear por el resto de problemas que arrastramos. No tenemos turno fijo laboral, aún tenemos un código penal militar pese a que no somos militares, es algo que queremos cambiar”.

Asimismo, otras de las reivindicaciones de esta asociación, que este miércoles se presentó de forma oficial en un acto al que asistió el secretario general de JUCIL, Cristian Eric Marco, así como el abogado de las asociación en Granada, Francisco Javier Ortega, es el de la dispersión territorial o la falta de personal y medios materiales.

En este sentido, Martín explicó que “en Granada hay 70 puestos y muchos son inútiles porque tienen muy poco personal que no son funcionales, eso requiere de una reestructuración territorial que permitiría poder tener unos turnos de trabajo estables”.

El secretario de redes de Jucil Granada afirmó que “se ha demostrado que en el Cinturón ha aumentado mucho la criminalidad, mientras las plantillas han ido bajando. Necesitamos más personal y medios materiales, porque no puede ocurrir como con el agente Arcos –el guardia civil fallecido de un disparo– que tenía un chaleco antibalas que le estaba grande”.

Del mismo modo, desde Jucil reclaman programas de formación continua, que "permitan adaptar la respuesta profesional a nuevas demandas de una criminalidad cambiante a la misma velocidad que cambia la sociedad".

Asimismo, desde Jucil denunciaron "las presiones políticas que evidencia la falta de neutralidad que debe imperar a la hora de aplicar medidas disciplinarias en el ámbito laboral", en alusión al agente expedientado por grabar el traslado de los presos por el Procés, vulnerándose el derecho a un proceso sancionador con todas las garantías legales que se contemplan en un estado de derecho, hechos por los que desde esta asociación se ha pedido la dimisión del Director General de la Guardia Civil, Féliz Azón, y ha sido convocada una manifestación a las 11:00 horas del próximo día 12, ante la sede de la Dirección General de la Guardia Civil".