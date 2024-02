La dura respuesta de la Junta a la Universidad de Granada tras rechazar dos nuevos grados estratégicos

Encontronazo entre la Universidad de Granada y la Consejería de Universidad de la Junta a cuenta de la petición de nuevos títulos de grado para la UGR y el rechazo inicial a las propuestas. La Consejería da respuesta a la UGR tras la reacción este jueves de su rector, Pedro Mercado, que señaló que la respuesta dada a la petición de la institución de nuevos estudios "no ha tenido una respuesta coherente con las necesidades de nuestro entorno". En un caso, el grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial a impartir en Granada y Melilla la aceptación está condicionada a ofrecerla conjuntamente. En el otro, la Ingeniería Eléctrica y Energética, ha sido informado negativamente por falta de demanda.

La Universidad granadina solicitó a finales del pasado año 33 titulaciones. Del total ha conseguido el visto bueno inicial para 27. De las seis que en un principio se han quedado en el camino destacan los títulos ya mencionados del grado en Ingeniería Eléctrica y Energética y el de Ciencia del Dato e Inteligencia Artificial. El primero se defendió como necesario para el desarrollo de un proyecto estratégico para Granada como es el acelerador de partículas y el segundo como parte de la línea de trabajo de la provincia como líder nacional en esta herramienta tecnológica. Se da el plácet para implantar otros tres grados a partir de 2025: Industrias del Español y su Cultura, Ingeniería Biomédica y Podología, que se impartirá en Melilla.

Ahora la Universidad de Granada tiene hasta el 21 de febrero para alegar, paso que la institución granadina prevé dar. En el caso del grado en Ingeniería Eléctrica el rector de la UGR, Pedro Mercado, señaló que la Junta había alegado falta de demanda. En respuesta a este diario, fuentes de la Consejería de Universidad señalaron en respuesta al rector que "con algún ajuste se podrá implantar" este título.

Pese a ese gesto de mano tendida, desde la Consejería mostraron su sorpresa por la reacción de Mercado y ahondaron en las explicaciones por las que la Administración regional además dice no a otro título, en este caso de posgrado: "El máster de Ingeniería Industrial no se puede implantar en Granada de forma inmediata con la normativa actual porque de las tres especialidades que dan acceso al máster de industriales" la UGR "sólo tiene una".

Con todo, la Consejería señala que en un plazo de dos años se podrá hacer ese máster, del que sin embargo señala que "ni siquiera se cubre el 50% de las plazas ofertadas porque los que acaban el grado inmediatamente encuentran trabajo y no necesitan el máster". Sobre la Ingeniería, destacaron que el grado no es el mismo que se aprobó en 2010 y que, según la Junta, "actualmente no tiene demanda".

"La UGR ha hecho propuestas que ellos saben que no podían ser aprobadas ya que no cumplían con requisitos del decreto de ordenación, aprobado en el Consejo Andaluz de Universidades respaldado unánimemente por todos los rectores", añaden fuentes de la Consejería, que destacan la gran oferta hecha por las universidades andaluzas en cuanto a los títulos TIC, los relacionados con la tecnología.

En este ámbito Granada apostó por pedir un grado en Ciencia del Dato e Inteligencia Artificial, además de un posgrado en Ética, Derecho e IA. El máster sí ha sido aprobado, pero el grado no. Según el rector Mercado, la Junta pidió a las universidades propuestas conjuntas.

"El ámbito de las TIC ha habido una gran oferta por las universidades", subrayan desde la Consejería, que añadió que "tenemos que hacer una oferta a nivel andaluz para mayor competitividad". Según esa fuente, este mensaje fue el que se transmitió al rector de la UGR, que "dada la especialización de Granada en IA, la UGR tenía que liderar esta oferta".

En cuanto al panorama que se ha encontrado la Junta sobre peticiones de títulos en IA, la Consejería destaca que en esta fase del proceso se solicitaron siete grados "idénticos" en Andalucía. "Estamos en fase de diálogo con las universidades para que la oferta sea razonable", señalaron desde Sevilla para apostilla que "evidentemente" habrá titulaciones sobre inteligencia artificial en la comunidad.

La Consejería destacó que se han aprobado el 85% de las propuestas realizadas por las universidades, algo "histórico" tras 14 años en los que no se habían incorporado nuevos títulos de grado al mapa universitario andaluz en blanco.

El objetivo del proceso abierto por la Consejería es tener títulos "que cubriesen todas las necesidades del sector" TIC, desde IA a ciberseguridad o análisis de datos. Para ello la Consejería ha tenido ya reuniones con empresas tecnológicas en Sevilla y Málaga y prevé reunirse con representantes de este ámbito la próxima semana en Granada.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación emitió informe favorable para 103 títulos de nueva creación en las universidades públicas andaluzas salvo Málaga, que remitió sus datos más tarde. Además de estos informes favorables, otros 19 títulos se han condicionado y deberán revisarse.

En la nota remitida el lunes se destacó que en el ámbito de las TIC "han contado con el visto bueno" estudios relacionados con seguridad informática, inteligencia artificial -lo que contradice la afirmación de que se ha pedido a los rectores que planteen grados conjuntos-, big data o robotización.

El consejero, José Carlos Gómez Villamandos, expuso el pasado lunes en un comunicado que "la nueva oferta formativa para los próximos años reforzará la educación superior en sectores estratégicos en Andalucía". La Junta es parte del Consorcio IFMIF Dones -con aportaciones millonarias- y también forma parte de los organismos lanzados por la UGR como parte de su estrategia de creación de un ecosistema basado en la inteligencia artificial.

Además de dar el visto bueno a 103 títulos, la Junta condicionó el sí a otras 19 carreras y programas de posgrado, seis de ellos de Granada. La Consejería alegó que bien se requería más concreción en la propuesta realizada o más documentación, además de detectar "títulos coincidentes", por lo que pidió a las universidades impartirlos de forma conjunta.

Las nuevas titulaciones ya aprobadas podrán impartirse a partir del curso 2025/2026. Se prevé que la nueva oferta pase primero por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y sea ratificada en mayo por el consejo de Gobierno de la Junta. Una vez realizado este trámite será la Consejería la que autorice los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos.

En esa fase de verificación será el Ministerio de Universidades quien tome la última decisión tras tomar en cuenta los informes de los planes de estudio de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (Accua).

Este mapa de nuevos títulos tendrá una vida de cuatro años y se podrá revisar cada dos.