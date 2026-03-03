¿Quiere el rey Juan Carlos ser enterrado en Granada junto a los Reyes Católicos?

¿El rey Juan Carlos en la Capilla Real junto a los Reyes Católicos? Varios medios de comunicación se han hecho eco de los deseos del Rey Emérito de ser enterrado en Granada. Así lo habría expresado el monarca, según ha publicado El Economista y que el programa de televisión Espejo Público asegura haber confirmado a través de la biógrafa del rey, la escritora francesa Laurence Debray.

En pleno debate sobre la vuelta del rey Juan Carlos a España tras la desclasificación ordenada por el Gobierno de los papeles del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, lo que sí es seguro es que el Emérito será enterrado en España. Lo normal sería que cuando muera fuera inhumado en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial, donde están enterrados todos los reyes de España de las dinastías Habsburgo y Borbón desde Carlos I salvo Felipe V, que descansa en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, y Fernando VI, en el convento de las Salesas Reales de Madrid. No obstante, hay que recordar que la bóveda real destinada a los Reyes de España está al completo.

Según las informaciones publicadas, el rey emérito habría comentado a algunos conocidos que su tumba esté junto a la de los Reyes Católicos, en la Capilla Real, donde también están enterrados Felipe el Hermoso y la reina Juana la Loca. Lo que faltaría por ver es dónde y cómo se integraría la tumba de Juan Carlos de Borbón en el monumento granadino.

Vinculación con Granada

El rey emérito ha tenido, a lo largo de su vida, una estrecha relación con Granada, ciudad que ha visitado en numerosas ocasiones en viajes de carácter oficial y privada. Durante muchos años, el monarca fue un asiduo de Sierra Nevada y tal como han relatado los organizadores de los Mundiales de Esquí fue una pieza fundamental para que la Federación Internacional de Esquí (FIS) tomara la decisión de aplazar el evento a 1996 tras ser suspendido en 1995 por falta de nieve en las cumbres del macizo granadino.

Los Reyes de España presiden la inauguración del Centro Cultural CajaGranada Memoria de Andalucía, en 2009. / G. H.

Precisamente, una de sus últimas visitas como rey de España fue en abril de 2014, dos meses antes de su abdicación. La última estancia en la provincia de Granada, ya como Emérito, se remonta a mayo de 2016, cuando asistió a una boda en Íllora. Su primera visita oficial a la ciudad de Granada como rey fue el 9 de enero de 1980. También ha realizado varios viajes oficiales a distintos pueblos de la provincia.

Antes de su proclamación como rey de España, era normal sus viajes a la finca de los duques de Wellinton, en Íllora, a Sierra Nevada y, en verano, a la residencia de los reyes Balduino y Fabiola de Bélgica en la residencia que tenían en Motril.