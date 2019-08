El robo de un móvil provoca una pelea multitudinaria en calle Elvira

Calle Elvira y su entorno es uno de esos lugares de la ciudad que cede a los cinco sentidos, visualmente regala estampas sin igual con sus vías empinadas, al olor y al gusto los diversos aromas de los restaurantes y las teterías de la calle Caldedería Nueva. También es una zona donde se registran un buen puñado de sucesos. De hecho, varios jóvenes se enzarzaron en una refriega por el robo de un móvil.

Según indican fuentes de la Policía Local de Granada, dos grupos de jóvenes de origen magrebí, que posiblemente estaban bajos los efectos de estupefacientes, según ha podido saber Granada Hoy, la emprendieron a golpes entre sí porque un integrante de una camarilla habría robado el móvil al miembro de la otra.

Tal era la dimensión de la riña que fue necesario que se trasladaran al lugar cinco patrullas de la Policía Local de Granada para intervenir en el altercado que por un rato alteró la calma de esta zona tan turística de la ciudad.

Cuando llegó la Policía algunos de los contendientes de la golpiza se dispersaron. Los que quedaron no quisieron ser asistidos por la ambulancia que acudió para ayudar a los heridos. Este usuario de la red social Twitter grabó unos instantes del altercado. Si bien, pese a que asegura que se trata de MENAS (Menores No Acompañados) este hecho no ha sido confirmado.