El TSJA investigará la posible implicación del dirigente socialista y parlamentario Noel López en el secuestro de Maracena

El Juzgado de Instrucción número 5 de Granada ha levantado el secreto del sumario del caso de Maracena, en el que permanece como único investigado el supuesto autor del secuestro a la concejal Vanessa Romero. Pero el juez también ha detectado posibles indicios delictivos, como supuestos inductores, de otras tres personas, el parlamentario y secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, la alcaldesa del municipio, Berta Linares, y el concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva. El aforamiento del primero obliga al magistrado a remitirlo a la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que asuma esa investigación y tome declaración como imputados, en caso de estimarlo oportuno.

El juez de instrucción de Granada ha firmado un auto extenso de 25 páginas que se ha notificado a todas las partes al haberse levantado este jueves el secreto de sumario que se mantenía desde que el pasado 21 de febrero inició la causa por el secuestro de la concejal Romero, suceso por el que permanece en prisión el que fue novio de la alcaldesa, Berta Linares, que llega a estas elecciones municipales como candidata para revalidar la Alcaldía del municipio.

La decisión de remitir esta parte de la causa al TSJA se debe a que el Juzgado de Instrucción no puede imputar a una persona aforada, ya que es competencia exclusiva de la Sala Penal del alto tribunal de Andalucía y acuerda que se deduzca testimonio contra las otras dos personas no aforadas con el fin de no dividir la continencia de la causa y evitar así que se produzcan resultados contradictorios.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez instructor ha decidido no prorrogar por tercera vez la medida, lo que permitirá a las partes personadas en la causa tener acceso a las diligencias instruidas de las que hasta ahora solo tenía conocimiento la Fiscalía.

En la causa que se sigue en este juzgado permanece un único investigado, el que era novio de la alcaldesa de Maracena, que sigue en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un delito de detención ilegal. Pero a la vez, el juez remite el caso al TSJA para que deduzca testimonio, por la posible implicación como posibles inductores de la pareja del autor material del secuestro, que es la alcaldesa; el concejal de Urbanismo de ese municipio; y del parlamentario andaluz Noel López.

López fue el alcalde de Maracena durante 15 años hasta que en 2022 dio el salto a la política autonómica y dejó en el cargo a la actual regidora, Berta Linares. La concejal secuestrada era una de las personas de máxima confianza del propio Noel López durante gran parte de su periodo como alcalde, ya que llegó a ser concejal de Urbanismo y de Economía. Poco antes de la marcha del regidor, Romero comenzó a perder funciones y potestades en ese Gobierno. Situación que se agravó tras la llegada de Berta Linares, según han explicado personas de su entorno familiar y político.

Todas las partes han admitido que la relación entre ambas políticas, la edil secuestrada y la alcaldesa designada por Noel López, era mala y que se había estropeado aún más con la perspectiva de las elecciones municipales, en las que Romero desaparecía de la lista electoral del PSOE.

Según fuentes de su entorno, tras los hechos ocurridos, Vanessa Romero, declaró ante la Guardia Civil y ante el juez y puso de relieve posibles casos relacionados con corrupción urbanística, llevando consigo documentos del Ayuntamiento relativos a esos asuntos.

La mañana del secuestro

El secuestro tuvo lugar durante la mañana del pasado 21 de febrero cuando el detenido, con un arma blanca y una pistola simulada, retuvo y encerró en el maletero del coche a la concejal de Maracena 2030 y exconcejal de Urbanismo, entre otras responsabilidades. Tras un primer encuentro supuestamente casual en la puerta del colegio de sus hijos, el novio de la alcaldesa le pidió a la edil que le acercara a una gasolinera a comprar combustible para su coche, pero en el trayecto, el supuesto agresor la amenazó y luego la metió en el maletero. Llevó el vehículo hasta un garaje que el hombre tenía alquilado en Armilla y una vez allí la dejó encerrada y maniatada antes de marcharse y coger el Metro de vuelta a Maracena, donde compró un cuchillo. En ese intervalo, la edil consiguió liberarse y salir a la calle, donde fue ayudada por varios vecinos que alertaron a la Policía. La Guardia Civil detuvo horas más tarde al supuesto agresor.

El titular del juzgado encargado de la causa, Josep Sola, decretó el ingreso en prisión provisional del detenido, que se acogió a su derecho a no declarar en un primer momento, pero lo hizo tras varios cambios de letrado, primero ante la Guardia Civil, con tres horas de declaración, y luego en sede judicial, donde ratificó su versión. Según fuentes judiciales, el detenido habría citado a las personas ahora investigadas. Correspondía después a la Guardia Civil ratificar los datos aportados en esa declaración mediante los informes que ya obran en poder del juez y que le han servido de base para justificar las decisiones de su auto.

Tras el secuestro, la Policía Judicial exigió al Ayuntamiento de Maracena que custodiara sus expedientes en esa misma línea de investigación que vinculó el secuestro con una trama urbanística. Este dato indicó desde el principio que la línea de investigación saltaba al terreno de la política municipal.