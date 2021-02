Los sindicatos se unen a la oposición para exigir al Ayuntamiento de Granada que presente los fondos Next Generation

Los portavoces del PSOE y de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, y Antonio Cambril, han comparecido hoy junto a los responsables de los sindicatos UGT y CCOO para darles a conocer sus propuestas en modo de proyectos para que el Ayuntamiento de Granada se acoja a los fondos Next Generation de la Unión Europea, convocados para que los municipios puedan poner en marcha proyectos que “alivien la situación de crisis que vivimos por la pandemia COVID19”.

Por su parte, el portavoz de los socialistas, Paco Cuenca, ha apuntado que “hemos querido trasladar a los sindicatos nuestras propuestas para Granada, después de conocer que el equipo de gobierno había dejado pasar la oportunidad de presentar proyectos para recibir fondos europeos”. En este sentido, ha resaltado que “es inconcebible que un gobierno municipal deje pasar esta oportunidad que en caso de la capital supondría la creación de 27.000 puestos de trabajo y avanzar hacia un nuevo modelo productivo que nos permita fortalecernos de cara a un futuro”.

El exalcalde ha lamentado la actitud de Salvador, que “ha puesto a Granada como la única capital andaluza que no se ha acogido a estas ayudas, además de ser de las pocas ciudades que no han tenido ni un solo gesto en forma de ayuda hacia sectores tan importantes como el comercio, el turismo o la hostelería”. Además, ha insistido en que las fuerzas progresistas del Consistorio, junto a las centrales sindicales mayoritarias, “volvemos a exigir al bipartito que se ponga manos a la obra. Es inconcebible que Luis Salvador hable de falta de urgencia, culpe a la oposición de meter miedo, cuando cada día una empresa cierra, un autónomo pierde su empleo o una familia pasa hambre en esta ciudad. Es un insulto que no estamos dispuestos a permitir en la crisis más grave a la que Granada se ha enfrentado en el último siglo”.

El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha recordado por su parte que hace 5 días “le presentamos al equipo de gobierno 25 ideas de proyectos para presentar a los fondos Next Generation con la premisa de alcanzar un máximo consenso entre todos los grupos, a los que por cierto, no hemos obtenido respuesta alguna, ni interés por parte del alcalde". Cambril ha sostenido que Salvador debe “ponerse al frente de todo esto de una vez y recoger las propuestas que le llegan”.

Hoy, ha señalado el concejal, los sindicatos se suman a la petición al alcalde “del desgobierno” para que empiece a moverse, y la ciudad pueda presentar unos proyectos que no dejen a Granada fuera de estos fondos y apela al trabajo de otras ciudades andaluzas, como Sevilla o Málaga que ya han hecho su trabajo. “Se lo pide todo el mundo, permitir que Granada se quede fuera supondría un error sin retorno para la ciudad, donde ya se ven las colas del hambre, los negocios cerrados y las familias asfixiadas", ha continuado el portavoz de la formación que tilda de “urgente” el trabajo desde esta institución y con el máximo consenso y lealtad entre todos los grupos.

“El decálogo que ofrecimos plantea acciones directas que crearían empleo en Granada y que supondría un cambio en el planteamiento de ciudad”, finaliza Cambril quien sostiene que “el alcalde no puede seguir con la venda puesta en cuestiones clave como estos fondos, y otro vitales, como el Corredor Mediterráneo”.

Por su parte, el secretario General de UGT Granada, Juan Francisco Martín, ha criticado la desidia y el desinterés que desde el Ayuntamiento de Granada se ha mostrado al no solicitar los fondos europeos Next Generation, unos fondos que servirían para reforzar lo público, la industrialización y el cambio de modelo productivo que necesita la ciudad de Granada.

Frente a una situación extraordinaria como la que estamos viviendo, son necesarias medidas extraordinarias, por lo que considera fundamental que Granada reciba estos fondos, por ser perfectamente viables para abordar problemas laborales estructurales que sufre la ciudad como la temporalidad y la precariedad, resaltarla importancia de acordar nuevas políticas activas de empleo, la garantía juvenil y la formación, con el objeto de aumentar la empleabilidad de los granadinos y granadinas, especialmente de las personas desempleadas.

Por otro lado, el secretario general de CC.OO. Granada, Ricardo Flores, ha apuntado que está claro con estos fondos es que hay que promover la cohesión social, económica y territorial desde el punto de vista de la Unión Europea, fortalecer la capacidad de resistencia y capacidad de ajuste de todos los estados miembros y mitigar, sobre todo, las repercusiones sociales y económicas de la crisis del Covid-19. Pero especialmente, tiene que ser un punto de apoyo de transición ecológica y digital para el futuro.