La 'bronca' por los sobres con balas y amenazas de la política española se traslada a Granada

Como si la política granadina no tuviera ya de por sí el desagradable debate del 2+2 y la lucha por los sillones, ahora también la campaña de las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo amaga con convertirse en el leitmotiv del enfrentamiento político en el Pleno de abril que se celebra este viernes 29. En concreto, los sobres con balas y amenazas dirigidos a políticos de la primera plana nacional será uno de los temas candentes de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Granada tras anunciar el portavoz del grupo de Podemos-IU, Antonio Cambril, que pese a que no podrá presentar una declaración institucional ofical sí pedirá una condena unánime de la corporación municipal.

No es muy arriesgado apostar a que saltarán chispas y habrá 'bronca' en la reunión entre los concejales granadinos, ya que es muy probable que se produzca un choque verbal entre el grupo de Podemos-IU y Vox en cuanto se mencionen los sobres anónimos con amenazas que se han enviado en los últimos días políticos como Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto, José Luis Rodríguez o Isabel Díaz Ayuso.

La polarización en la que se mide la tensión política el país con la cruda línea de discurso y de reproches cruzados entre Podemos y Vox tendrá su versión 'mini' en el Pleno del Consistorio granadino, donde además está la vista puesta en lo que suceda en Madrid para desenvolver el embrollo del bastón de mando en la Plaza del Carmen. A buen seguro que cae algún comentario sobre este tema de actualidad del portavoz de Podemos-IU o del portavoz de Vox, Onofre Miralles, con la consiguiente réplica de los otros representantes políticos de PP, Cs y PSOE en la capital.

"Queríamos presentar la primera declaración institucional en dos años que sobrepasa los límites de Granada aunque afecta a Granada, pero no fue aceptada como declaración institucional por los partidos de derecha", ha señalado este jueves en rueda de prensa el portavoz de Podemos-IU, que ha añadido que el PSOE de Paco Cuenca sí firmó a favor de una repulsa a los sobres con amenazas.

En el texto presentado aunque rechazado por PP, Cs y Vox se habla de la "reciente ola de amenazas que están recibiendo cargos públicos en España y que ya no son hechos aislados sino que se han convertido en una tendencia peligrosa para la convivencia entre los españoles", según ha detallado Cambril.

El representante de Podemos-IU en el Ayuntamiento ha explicado que tras entregar su grupo la moción, los partidos de la derecha reescribieron otra declaración institucional en la que se condena todo menos las amenazas. "Como no hemos podido llevarla como declaración institucional, la vamos a llevar como moción pero tiene que ser como moción de urgencia aprobada por la mayoría simple del Pleno para salir adelante", ha detallado el edil con el ruego de que se establezca un debate al respecto.

"Lo que empezó bajo el lema interesado de comunismo o libertad se está sucediendo como un debate de democracia o barbarie", ha enfatizado Cambril en referencia a las amenazas con balas y navajas a ministros, candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la directora de la Guardia Civil y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, ha criticado "ataques neonazis" a organizaciones sociales como la despensa solidaria de Fuencarral.

"Si el amenazado fuera Abascal este grupo lo condenaría con toda la contundencia del mundo porque este grupo utiliza nombres cuando han sido amenazados, pero no está ocurriendo lo mismo con la alternativa presentada por el equipo de gobierno", ha explicado Cambril.

La situación tensa en Granada

"La diputada por Granada de un grupo ultraderechista animó a expulsar a inmigrantes rumanos con una patada en el culo, en una imagen peligrosa que no habla de deportación o expulsión sino que anima a la agresión física", ha criticado el edil en referencia a las controvertidas palabras de Macarena Olona en una visita de barrios a La Chana.

Por otro lado, ha señalado que la sede granadina de Podemos ha sido atacado en cuatro ocasiones con graves insultos, tres de ellas en los últimos meses, y en los últimos días se ha encontrado una caja con expresiones agresivas contra la formación política de izquierdas. "La caja de caudales fue llevada a la Policia y no se presentó denuncia a petición de una agente que pidió que no se le diera importancia pero ha abierto un atestado", ha dicho.

"Nuestros compañeros no van con mucha tranquilidad a la sede porque como veis la violencia no está solo en Madrid, el miedo se está propagando por toda España y hay muchos cómplices que están permitiendo y alentando esto, pero sacaremos a colación y señalaremos con el dedo si sigue con el mismo camino", ha manifestado Cambril criticando que se haya rechazado la declaración institucional y que PP y Cs hayan reescrito un "texto genérico y lleno de tópicos" en el que no se nombra a ningún amenazado. "Lo que hay condenar es con nombre y apellidos lo que ha pasado esta semana".