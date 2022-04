Las 'vidas' del solar de la Vega para la nueva estación de tren de Granada: décadas de proyectos sin éxito

El nuevo PGOU de Granada, en proceso de elaboración, incluye entre las propuestas un cambio sustancial para la ciudad: el traslado de la estación de ferrocarril para sacarlo de Andaluces, del centro de la ciudad, y llevarlo hasta la Vega, al otro lado de la autovía en la zona de Méndez Núñez.

Una propuesta que busca ahora cerrar las "cicatrices" que dejan las vías en su entrada a la ciudad y que supone asumir un debate que años atrás ya se planteó y tuvo rechazo político, por lo que era impensable. El alcalde, Paco Cuenca, y el PSOE asumen por primera vez este uso de la Vega y ha dicho ya que está dispuesto al estudio de este cambio para mejorar la calidad de vida de los vecinos y mejorar las conexiones de un centro de mercancías ligado al Corredor, algo que contrasta con lo defendido décadas atrás por su partido, cuando ya se habló de mover la estación con la llegada de la Alta Velocidad, a lo que se opuso entonces. ¿Ha llegado el momento ahora? ¿Qué diferencias y semejanzas hay entre los proyectos de entonces y el de ahora?

Una nueva estación en la Vega frente a Méndez Núñez

Lo primero es analizar el solar donde se proyecta instalar la estación. Se trata de una zona en la Vega más próxima a la ciudad que ya tiene historia y han sido varios los proyectos pensados para este espacio. Pero ahora la franja a intervenir es más amplia llegando desde la salida de Méndez Núñez hasta la de la Chana, toda una banda de terreno considerado de Vega y protegido como tal que obligará, además de modificar el PGOU, al cambio del POTAUG para poder realizar el proyecto. Un 'asalto' a la Vega que ya se había propuesto hace dos décadas, en tiempos del PP de Torres Hurtado, y que tuvo la negativa de colectivos, asociaciones, partidos políticos y hasta los tribunales.

Según el estudio que se está realizando para la elaboración del Nuevo Plan General de Granada, y que ha hecho suyo el propio Ayuntamiento en sus redes sociales, el plan de la nueva estación la saca a las afueras para permitir también el intercambio de mercancías cuando la capital quede integrada en el Corredor Mediterráneo, perdiendo así la ciudad el plus de tener una estación de Alta Velocidad en el centro, argumento que era vital hasta ahora. El alcalde, Paco Cuenca, ha dicho que es el momento de abrir el debate. Y el debate sobre el uso de la Vega es delicado en Granada. El otro lado de la autovía, el límite entre lo edificable y lo protegido, es tema espinoso por la conservación de un espacio que, por otra parte, no tiene en la actualidad el uso agrícola intensivo que antaño. De todos modos, siempre se ha definido un "salto peligroso" que había que evitar.

Se trata de instalar la estación en un suelo que linda con la salida de Méndez Núñez en la autovía y que tiene historia. Ahí se ha proyectado un parking, un hotel, ha sido espacio de circo, se quería trasladar el ferial... varios usos pero ninguno ha fructificado precisamente por la dificultad de tocar la Vega.

Ahora se quiere utilizar toda esa banda de la ciudad, lo que permitiría también la recuperación del río Beiro y crear un parque equipado en la línea de Bobadilla y estación actual y otro parque lineal en la línea de Moreda. Un cambio que obliga a expropiaciones y a pagar con aprovechamientos urbanísticos porque no están precisamente las arcas municipales para asumir ese elevado coste.

Un parking de borde, el proyecto del PP que paró la justicia

Fue en 2004, hace casi 20 años, cuando el gobierno del PP de Torres Hurtado comenzó los estudios para dar uso a ese espacio, un solar frente a Hipercor al otro lado de la autovía. Un suelo que ya se utilizaba como aparcamiento ilegal y que el PP defendía que quería ordenar construyendo un parking en superficie para 860 plazas en casi 30.000 metros cuadrados. El problema en su día: el PGOU. El suelo tenía (y tiene porque no ha habido un PGOU nuevo desde 2001, cuando lo aprobó el entonces tripartito de PSOE, IU y grupo mixto) una calificación de zona agrícola de especial protección a regenerar (que habría que cambiar en el nuevo plan general). A ese regenerar la Vega se aferraba el PP y el entonces concejal Nino García Royo para defender el aparcamiento, proyecto que fue paralizado por la justicia tras el recurso de la Junta (entonces del PSOE) y del grupo municipal socialista. García Royo lo definía como un "contenedor de fieras y animales" ya que allí se instalaban circos itinerantes. Además, decía que era una zona degradada, no cultivada, que se llenaba de vehículos ilegalmente. Decía que sólo era cuestión de plantar árboles, poner pavimento y vallas para regular su uso y ordenar la zona.

El proyecto contó con la oposición no solo de los grupos políticos de la oposición (PSOE e IU) sino de los vecinos y de la propia Junta, que dijo que defendería la Vega con todos los instrumentos legales posibles. ¿Qué pasará ahora?

Finalmente el proyecto se aprobó en pleno con la mayoría absoluta del PP, que seguía adelante con sus planes pese a la oposición y el enfrentamiento con la Junta, pero la paralización judicial aparcó el plan del PP, que contaba con informes negativos de Obras Públicas, aunque no eran vinculantes. Entonces el PSOE, con el concejal Francisco Ruiz Dávila, acusaba al PP de no tener sensibilidad con la Vega e iniciar la destrucción de la misma. El POTAUG lo incluía como zona de especial interés agrícola y ambiental y reservada para espacios libres públicos. Además, antes de cambiar la norma se tendrían que llevar a cabo trámites como informes de impacto ambiental.

Los vecinos, contrarios al parking, defendían que se hiciera un espacio verde ya que estaba pensado ese suelo para zona libre. Además, al lado se proyectó un ecoparque, que también obtuvo el rechazo vecinal. Todas las alegaciones fueron rechazadas por el Ayuntamiento.

En pleno debate con el parking los propietarios de una parte de los terrenos, Inversiones Hoteles Martín Moreno, pidieron que se recalificara el suelo para hacer un hotel, algo que rechazaba el PGOU. De esta forma proponían ceder gratis el suelo al Ayuntamiento si permitía el hotel. Otros implicados en el proceso, la familia Rodríguez Folgoso, se posicionó en contra de la valoración del suelo que hicieron los técnicos municipales.

Finalmente un juez paralizó el proyecto de aparcamiento porque el argumento del Ayuntamiento era "discutible y no razonable".

En 2007 el debate seguía y el PP seguía teniendo en su agenda la construcción del aparcamiento. Torres Hurtado lo defendía pese a ser inviable para la justicia. Aseguraba que sería un aparcamiento de borde para los vehículos que venían del Área Metropolitana. Precisamente los aparcamientos de borde han sido también un proyecto histórico en Granada, que ha buscado formas de reducir la entrada de vehículos privados en la ciudad. Esos aparcamientos de borde (ahí y en otros puntos de la ciudad) han estado en programas electorales hasta las últimas elecciones municipales pero finalmente tampoco han proliferado y lo que se hizo en el último mandato del PP es abaratar con convenios aparcamientos ya existentes en los límites de la ciudad para darles ese uso disuasorio evitando así la construcción de nuevos equipamientos que supusieran competencia o difíciles trámites urbanísticos.

En ese año Torres Hurtado seguía proponiendo una revisión del PGOU pero la nueva concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, se mostraba en contra de la recalificación, enfrentando al gobierno municipal.

Un gran parque para albergar el ferial

Ya habría que esperar a 2010 para conocer un nuevo capítulo en estos terrenos. El PP en julio de ese año propuso la creación de un parque en los terrenos baldíos de la Huerta del Rasillo con la reclasificación de 136.000 metros cuadrados para usos recreativos que incluía ese espacio donde intentó hacer el parking. Con ese parque se permitiría también trasladar el ferial desde Almanjáyar a un lugar con uso todo el año y que ya estaba reservado como espacio libre. En total eran 16 parcelas improductivas en las que se estaban multiplicando los usos ilegales. Se vendía entonces un cinturón verde en este borde de la ciudad.

El inicio del cambio de calificación urbanística tuvo el rechazo de PSOE y de IU. El PSOE advertía entonces la descoordinación con la Junta, que planeaba un gran parque en la zona Sur para la conmemoración del Milenio.

Para la expropiación de todo ese suelo se pagaba a los propietarios con aprovechamientos urbanísticos en otra zona de la ciudad. Una operación que habría que contemplar en la actualidad también con el proyecto de la estación, que ocupa toda la banda de Méndez Núñez a Chana además de la desviación de las vías.

El precedente del cambio de estación, junto al Cerrillo

El cambio de la estación no es nuevo ahora tampoco. En febrero de 2013, con el acuerdo entre Ayuntamiento y Fomento para la llegada del AVE en dos fases, más barato que lo previsto inicialmente, se sacaba la estación para llevarla a la zona de la rotonda de Europa, junto al Cerrillo. Se vendía entonces que estaría cerca de la estación de autobuses y que conectaría el AVE con la línea de Moreda y el futuro Corredor Mediterráneo, el mismo argumento de ahora para llevarla a la Vega.

Se liberaban así los terrenos de Andaluces para hacer un gran parque, una zona de expansión de Fuentenueva y una zona residencial frente a Villarejo en las antiguas cocheras de Renfe. También una propuesta que ahora se vuelve a poner sobre la mesa con el diseño de un gran espacio verde con uso deportivo en toda la zona que va desde la entrada de La Chana hasta Andaluces.

El espacio libre de Andaluces, un espacio que gana la ciudad

Ahora los redactores del nuevo PGOU prevén también crear una gran franja verde y de espacio público desde la entrada de La Chana hasta Andaluces con espacio de naturaleza, deporte, caminos de entrenamiento, ocio y servicios, pistas, caminos. Un proyecto que se incluiría en el plan #GranadaRespira que tiene el Ayuntamiento para mejorar la vida de los granadinos, aumentar los parques y reducir contaminación.

El Ayuntamiento defiende sobre este proyecto en Andaluces que se trata de "caminos de ocio, de entrenamiento en familia o como elijas, pistas deportivas... Una ciudad que se respira. La mejora de la calidad del aire con el desvío del tráfico rodado será al fin una realidad".