El soterramiento del AVE en Granada, aparcado por la crisis del coronavirus

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha reconocido hoy, hablando sobre asuntos de actualidad de la ciudad como la falta de conexiones AVE, que el proyecto de soterramiento de la Alta Velocidad por La Chana queda en estos momentos aparcado, por lo que es uno de los grandes proyectos que por ahora cae por la crisis del coronavirus.

Según Salvador, que ha pedido por carta al Ministro de Fomento que incremente las conexiones AVE de Granada con Madrid, no está ahora entre sus reivindicaciones, que ya hizo al inicio del mandato de forma insistente, la petición de pago del soterramiento por parte del Gobierno central para compensar por el aislamiento que sufrió la ciudad durante años.

Pero es más, no sólo no se pide ahora sino que habrá que esperar. "Estamos en un momento en el que aunque no estamos en estado de alarma sí hay una alarma económica y social por el coronavirus por lo que lo primero son las personas", ha dicho Salvador.

Así, para el edil, ahora es momento de ayudar a las personas que se han quedado en paro, sin ingresos, afectadas por ERTE, que piden el Ingreso Mínimo Vital, a las empresas en riesgo de cierre "para reactivar el tejido económico", por lo que hay un incremento de gasto de las administraciones para asumir estas ayudas sociales y también más gasto privado y de empresas.

"Todo el dinero ahora va a ir enfocado a esto. Ya habrá tiempo para reivindicar temas que han durado cuatro lustros", ha explicado el alcalde.