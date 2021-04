La tasa de incidencia ya pone a Granada capital en zona de emergencia por coronavirus

El distrito sanitario de Granada capital es el primero de la provincia que ha entrado en situación de emergencia según las cifras registradas por la Junta de Andalucía. La ciudad y su área de gestión de salud superan la barrera de los 250 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas y eso que aún no ha estallado en toda su magnitud, tal y como se espera, la cuarta ola una vez hayan pasado al menos diez días desde que pasó la Semana Santa. Es más, es en un día como el de hoy en el que se puede empezar a vislumbrar qué puede pasar en los próximos ya que hace diez del Domingo de Ramos, primer día de aglomeraciones por la Pascua. Esta situación de incidencia, por ejemplo en Italia, ha llevado al confinamiento duro como el que se vivía hace un año. Como en Andalucía los baremos de restricción están en los 500 casos de IA, de momento no se coarta a la población más allá del toque de queda y del cierre perimetral de la provincia. Y eso que no hay aún tantos contagios registrados como los que se dan cuando una oleada empieza a batir sobre la provincia. Por eso es una situación también inédita en esta pandemia que con un nivel alto de casos, pero bajo para lo que es una fase de crecimiento sin control, en los hospitales los ingresos estén tan altos. Cada vez hay más claro un factor que lo explique: la cepa británica es más virulenta.

Granada ha reportado hoy una cifra de contagios, podría decirse que 'normalita'. Partiendo de la base y recordando que para una población como la de la provincia, tener el virus bajo control es tener menos de 20 casos al día, los 220 de hoy ya ven lo que supera ese umbral. Aun así, es una cifra algo digerible porque está muy por debajo de la media de casos que se producen cuando una ola está en crecimiento o incluso en retirada. Mirando el acumulado de datos de una semana a otra podría seguir hablándose de cierto estancamiento en la notificación de caso, llevando en los últimos siete días 1.135 positivos y en los anteriores 1.120.

Con todo y con esto, hay que seguir poniendo cierto asterisco porque se viene de una semana con varios días festivos y tres jornadas sin parte de datos, lo cual influye mucho en que haya desfases de cifras entre diagnósticos y notificaciones al Ministerio. Comparando los datos de diagnósticos de ayer con los de hoy, aparte de que de los 220 casos notificados, 53 tienen fecha de ayer, el crecimiento ha sido así: 125 el lunes (ayer eran 6), otros 125 el domingo (eran 108), 103 el sábado (ayer 101), 128 (119), 85 (83) y 266 (252). Es decir, se están dando hoy diagnósticos de casos con una semana o más de retraso. Por eso la situación no es del todo real con los datos que ofrece la Junta durante estos primeros días posteriores a la Semana Santa.

Las tasas de incidencia siguen subiendo progresivamente y destaca el impulso que está ejerciendo Granada capital, donde su distrito sanitario ya es el primero de la provincia que supera el umbral de emergencia al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Se sitúa en 250,9, siendo el específico de la ciudad concretamente de 251,7. La situación además se intuye peor de lo que es, puesto que conforme se van sumando los datos de días atrasados en los diagnósticos, el distrito de capitalino presenta datos que ya suenan a alarma sin contar con los casos de la Semana Santa. Si se mira hacia atrás, entre los días 30 y 31 del mes pasado, Granada dio un salto de incidencia de los 249,6 a los 271,3 casos, y desde esa jornada la ratio oscila entre los 260 y los 270.

En el resto de zonas sanitarias, la Nordeste y la Metropolitana están casi a la par con 241,5 y 240,5 casos acumulados, mientras que la tendencia en la Costa y Alpujarra sí dibuja una línea más claramente ascendente pero con 'solo' 145 contagios relativos. En la provincia la ratio está en 228,1 casos en el baremo a 14 días y de 96,3 en el de siete.

Los datos de hospitalización siguen siendo los más acuciantes en Granada y los que están siendo más difíciles de analizar por los desfases tan grandes que hay en los recuentos. No es normal que hoy haya batido el récord de nuevos ingresos hospitalarios por coronavirus pero que, por primera vez en muchos días, la ocupación de camas haya incluso bajado. Y hoy tampoco se explica con los curados, solo 118. En la provincia se han notificado 59 hoy. Quitando los 88 de hace cuatro semanas (por una extraña acumulación de cifras), es el peor dato desde el 26 de febrero con 62. Pero es que los números son alarmantes puesto que en solo tres días Granada acumula 106 hospitalizaciones notificadas cuando en el mismo día de hace una semana eran solo 61, en la anterior 56, y en la otra 64. Este número es más propio de una ola de casos que de esta fase. Esto se parece y mucho a la situación que había hace dos meses en Reino Unido con la cepa británica.

Y de un hito de hospitalizaciones notificadas, a la situación real que según en parte de la Junta de Andalucía habla de que hoy en Granada hay menos personas encamadas que ayer. No muchas, pero menos. Se ha pasado de los 309 de ayer a los 306 de hoy. Según su situación clínica, 239 permanecen en planta Covid (uno menos que ayer) y 68 en Cuidados Intensivos (dos menos, cuando el parte habla de 7 más).

Granada lamenta hoy 7 muertes por coronavirus en la provincia elevando el total a 1.625, las dos de diagnóstico más reciente tan cerca en el calendario como el viernes 2 de abril, el Viernes Santo. Los casos activos son 12.571.