La tasa de incidencia del coronavirus en Granada ya está por encima de los 200 casos

El fin de semana en Granada se ha saldado con un incremento de las tasas de incidencia en todos los distritos sanitarios de la provincia. Contagios en los que, además, aún no han tenido efecto las medidas 'liberadoras' de la Junta de Andalucía que empezaron a estar en vigor desde el viernes, por lo que las consecuencias de las aglomeraciones de este fin de semana por las tardes y hasta las once de la noche no se notarán, como mínimo, hasta dentro de dos semanas. Así que si hoy las ratios de casos están al alza en infecciones producidas cuando aún había horarios restringidos hasta la tarde, lo que se viene en muy pocas fechas apunta a una nueva oleada del coronavirus en la provincia.

Tal cual. El fin de semana ha servido para confirmar que los casos siguen yendo al alza. Más allá de bajadas y subidas puntuales, la ponderación de datos de las últimas dos semanas no es nada bueno. Y no lo es porque el incremento de las tasas de incidencia se están produciendo ahora con infecciones producidas hace dos semanas, cuando toda la provincia de Granada tenía el cierre de la actividad no esencial a las seis de la tarde, por lo que estos aumentos se producen 'por culpa' de la movilidad entre municipios. Como estos se abrieron aún con mucha transmisión del virus, la ola está empezando a crecer sobre datos altos.

La provincia de Granada supera por primera vez desde la primera semana de marzo la tasa de 200 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y se acerca a la 100 en la ratio a 7 días (96,7). En concreto se sitúa en los 201,8 casos, 22 puntos más que el viernes pasado, 10 más si se toma el dato del pasado jueves. Una subida muy fuerte en apenas dos días, que de hacerse tendencia, hará que a las puertas del Domingo de Ramos, la provincia supere el umbral de emergencia de la OMS de los 250 casos.

Además, la consolidación de datos por la fecha de diagnóstico muestra claramente que la tendencia es de lento pero sostenido crecimiento de lo que en cualquier momento puede desatarse como cuarta ola. De hecho, la tasa de incidencia supera los 200 casos desde el pasado lunes, habiendo estado por debajo de este umbral desde 2 de marzo. El pico mínimo de la incidencia ya consolidado nunca bajó de los 190 casos (190,6 el domingo 7).

Por distritos sanitarios, a pesar de ser el que menor tasa de incidencia tiene de todos, en el área Sur (Costa-Alpujarra) es donde la curva de evolución presenta una línea de crecimiento más alta y más preocupante, pasando de los 70 hace apenas una semana a los 128,2 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas, justamente las que han coincidido con una meteorología agradable que incitó a muchos granadinos a bajar a la playa. La relación es muy evidente en este caso.

En el resto de distritos, el único que permanece, junto al Sur, por debajo de la incidencia acumulada de 200 casos es el de Granada capital, aunque por poco. La tasa está en 193 contagios por cada 100.000 personas, subiendo 8,7 puntos durante el fin de semana. Los demás superan esa ratio. La más alta está en el distrito Nordeste, siempre el más afectado por su escasa densidad de población, donde hay acumulados 235,4 casos (+21,5 desde el viernes), seguido del Metropolitano, en el que los casos están en 224, nada menos que +26,4 casos en dos días.

Los datos de tasa de incidencia son los que este lunes permiten vislumbrar de forma más clara la evolución del coronavirus en la provincia, ya que en el parte de datos que remite la Junta de Andalucía al Ministerio de Sanidad se pueden sacar muy pocas conclusiones debido a un 'efecto fin de semana' muy agresivo este lunes.

El recuento de contagios notificados en las últimas 24 horas es de 49, una cifra acorde con los datos registrados en los lunes de este último mes de pandemia en Granada, cuando, de más recientes a más antiguos, se contabilizaron 48, 43 y 52 positivos por coronavirus por prueba PCR o test rápido de antígenos. Si por referencia pudiera servir, el acumulado de casos notificados en los últimos siete días es el menor de las últimas 4 semanas, pero con muy poca variación: el orden es 959, 979, 842, 979. Lo dicho, estabilización con tendencia a subir. De los 49 casos, solo 5 tienen fecha de diagnóstico de ayer.

Tampoco la hospitalización sirve hoy de referencia. Solo un ingreso nuevo y este fue directamente en UCI. Los lunes son un día donde se cuentan las admisiones de los domingos, y por eso no suelen ser días de referencia en este sentido. Mañana habrá que comprobar cuando se haga un recuento mejor acumulado de estos días de fin de semana. De momento, en cuanto a situación real, el dato no es tan bueno y repuntan las camas ocupadas en once en apenas un día. Los datos cuadran poco. Suben cuando bajan los nuevos ingresos y viceversa. Hay 229 personas ingresadas, de las que 168 están en planta (5 más que el domingo) y 61 en UCI (6 más que ayer). Se empieza a confirmar que hay un desfase de varios días en los recuentos de presión hospitalaria.

No se ha contabilizado ningún fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas en Granada y es por segundo día seguido la mejor noticia de todas. Sigue siendo el deceso con fecha de diagnóstico de coronavirus más reciente uno que dio positivo el pasado martes. El resto son de fechas previas. La cifra de recuperados y altas tampoco es muy alta hoy, 106, y los casos activos se acercan a bajar de los 14.000 (14.187).