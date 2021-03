La semana del coronavirus en Granada se cierra con la curva estable y con el menor número de ingresos del año

Al final la semana del coronavirus en Granada no ha sido, dentro de que los datos siguen siendo malos, negativa del todo. Se cierra con menos contagios que en la anterior pero por muy poco, con el segundo mejor domingo del año (sin contar festivos) en cuanto a casos notificados, y con la semana con la cifra más baja de contagios desde la primera del año. Además, en las últimas 24 no se ha contabilizado ningún fallecido, aunque los últimos siete días se hayan sumado más muertes que en la anterior. Pese a todo, las cifras están muy lejos de ser buenas. Sigue habiendo muchos contagios para lo que sería una situación bajo control, a una media diaria de 137 casos nuevos cuando, para una población como la de Granada, lo 'idóneo' sería no superar los 20 positivos al día.

Bajo estas premisas, el foco de los datos sigue siendo malo, donde no se pueden sacar conclusiones definitivas de hacia dónde se dirige la pandemia ahora mismo. Sí se puede mirar con la perspectiva del tiempo para decir que el coronavirus en Granada sigue estancado, dibujando una tendencia de dientes de sierra, donde ni los granadinos ni las administraciones ni el sistema están siendo capaces de doblegar la curva, situándola en un altiplano peligroso, sobre todo si, como sucedió en otoño, de forma 'explosiva' empiezan a subir los casos. Y esto, con la variante británica haciéndose fuerte, podría suceder en cualquier momento si las normas de convivencia con el virus no se respetan. Además, el coste de esta estabilización de la curva es muy alto porque el virus sigue infectando y llevándose vidas por delante.

Granada ha contabilizado en las últimas 24 horas un total de 148 positivos por Covid-19, 36 menos que el mismo día de la semana pasada, pero en comparación con todos los domingos del año, ha sido el mejor de todo 2021 sin contar los 16 (correspondientes a Reyes) y los 140 del día 3 de enero (que se debieron a una acumulación de datos arrastrada de los festivos de Nochevieja y Año Nuevo. No está mal que sea así pero la evolución del último mes refleja también una estabilización de contagios muy alta. En los últimos domingos se notificaron 184, 162, 193 y 160 casos.

El acumulado de la semana tampoco es muy allá. Se cierra con 958 casos notificados al Ministerio de Sanidad por parte de la Consejería de Salud, solo 16 menos que la semana pasada, pero 107 más que hace dos y 8 menos que hace tres (958, 974, 851 y 966). Son, además, más contagios que los que había de promedio en la última semana de diciembre y la primera de enero, cuando se estaba en la fase de meseta de la segunda a la tercera ola. En aquellas semana se sumaron (contando con los festivos navideños) 755 y 766, estallando en la siguiente a los 1.478 y a los 4.179. Esto da muestras de la dimensión y de lo traicionero que es este virus: en un santiamén los casos se disparan y la ola estalla.

La presión hospitalaria sigue mejorando pero muy levemente, tanto que la provincia está a punto de hacer un mes moviéndose dentro de la frontera de los 200-299 ingresados, cuando el ritmo de bajada en febrero era de cien en cien casi cada semana. El recuento del domingo llega con un descenso de siete camas ocupadas en planta Covid pero un ingreso más en UCI, dejando el total acumulado en 218 (163 y 55, respectivamente). En cuanto a nuevas admisiones hospitalarias por coronavirus, la buena noticia es que esta semana ha sido, ya no mucho mejor que la pasada, sino la segunda mejor en todo lo que va de año, solo superada por la primera de 2021 con 110 ingresos. En la actual se ha cerrado con 141 tras los 16 de ayer (1 en críticos).

Los fallecimientos dan un respiro en el último parte, donde no se contabiliza ninguno, lo que no quita que esta semana haya sido la peor de las últimas cinco en cuantos a muertes por coronavirus con 40, rompiéndose de forma abrupta la tendencia de caída de la curva de letalidad en la provincia y volviendo de golpe a niveles de hace un mes (39). El número de curados, como cada domingo, no es muy alto y no supera el centenar con 94. El número de casos activos, pues, repunta también ligeramente (14.244).

Tras un año y una semana de pandemia, los totales acumulados en Granada son 71.466 personas contagiadas (el 7,77% de la población total de la provincia), 6.435 personas hospitalizadas (el 9% de los que se han contagiado), 717 requirieron entrada en UCI (el 11,14% de los hospitalizados), 1.571 fallecidos (el 0,17% de los granadinos y el 2,19% de los infectados), y se han curado 55.651 personas (el 77,8% de los que dieron positivo).