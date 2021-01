Terremotos en Granada: Juanma Moreno declara el estado de preemergencia por los seísmos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha declarado antes de la medianoche el estado de preemergencia en Granada "debido a los continuos terremotos que se están produciendo estos días, los últimos está misma noche, los cuales se han podido sentir en varias localidades". A causa de los seísmos, "se refuerza el seguimiento instrumental y el estudio del fenómeno, además del refuerzo de las medidas de información a órganos, instituciones y vecinos", ha señalado Moreno en su cuenta de Facebook donde ha dicho que están "muy pendientes de su evolución" y manda un mensaje de "serenidad". "Emergencias 112 Andalucía está a disposición si fuera necesario", se ha despedido.

Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad.#TerremotoGranada — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2021

El presidente de la Junta no ha sido el único en preocuparse por la situación de la provincia. "Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad", ha comentado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter. Pablo Casado, presidente del Partido Popular, también ha mandado ánimos a la población: "Confío en que pronto vuelva la normalidad a Granada y cesen los terremotos. Siento que muchas familias estén preocupadas esta noche, y me consta que los servicios municipales y de la Junta están en alerta y a su disposición".

Juan Marín, vicepresidente de la Junta, también se ha sumado diciendo: "Estamos atentos a las noticias que nos llegan desde la provincia de Granada, donde se han sentido varios temblores. No perdamos la calma y sigamos únicamente las indicaciones oficiales que nos ofrecen los servicios de emergencias. Mucho ánimo y tranquilidad. Mientras que el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha tuiteado: "Acaban de producirse otros dos terremotos más en menos de 15 minutos con 4,1 y 4,3 respectivamente. El del fin de semana que causó tanto miedo y daños en municipios del área metropolitana fue de 4,4. En contacto permanente con la Policía y los Bomberos de Granada. Mucha entereza a todos".

El edil de Movilidad, César Díaz, ha recomendado "guardar la calma y seguir las recomendaciones". "Desde el Ayuntamiento de Granada hemos activado -por prevención- el Plan Sísmico de la ciudad para desplegar a la Policía, los Bomberos y la Protección Civil de Granada", ha concretado Díaz, que ha informado de que "ya hay efectivos valorando posibles daños pero lo más importante es mantener la serenidad y permanecer en casa o no intentar acceder si hay riesgos".