¿Cuántos tipos de coronavirus hay y cuáles afectan a animales y a humanos?

La información sobre el coronavirus es nueva y hay muchas dudas. No sólo en humanos sino también sus efectos en los animales. Algo que genera también inquietud entre los propietarios de mascotas. ¿Cuántos tipos de coronavirus hay? ¿Cuáles son los que afectan a los animales? ¿Puede haber transmisión directa?

La veterinaria Ana Martínez, del centro veterinario Albayda, ha realizado un vídeo que se ha convertido en viral en redes en el que explica de manera muy didáctica lo que hay que saber sobre el coronavirus y mascotas con la información que hay actualmente y lo que se ha podido demostrar.

"La transmisión directa animal-persona no se ha demostrado. Existen muchos tipos de coronavirus y digamos que cada uno se especializa en una especie. Hay unos que afectan a los gatos, otros a los perros, otros a personas, pero entre ellos no saltan", aclara la veterinaria.

Con lo que sí hay que tener cuidado es con la transmisión indirecta, que sí existe. "El animal tiene pelo y en su cuerpo o en sus patas puede quedarse depositado el virus y ser un foco de contagio a la persona. Por ejemplo si al salir a la calle toca algo contaminado, o si una persona infectada tose y cae al animal, se puede quedar en la superficie y de ahí contagiar a otra persona". Por eso es tan importante la higiene.

"En perros, cuando se vuelve del paseo, hay que limpiar bien tanto las patas y almohadillas. Igual que las personas se lavan las manos y se cambian, hay que limpiar al animal". Y para eso también hay que seguir unas pautas. "Lo mejor es introducir las patas en agua con jabón y si no con un trapo mojado en una disolución de agua y jabón y después pasarlo también por todo el cuerpo por si hay restos que se han quedado en el pelo ya que el virus no entra dentro de la piel", explica Martínez. Con los animales de pelo corto es más fácil.

En cuanto a los gatos, si no sale de casa no hay que hacer mucho más salvo que conviva con una persona positiva, y si son de los que pueden salir a patios e incluso andar por otros en urbanizaciones o entornos más abiertos, hay que hacer lo mismo que con los perros, lavarlos bien para evitar que entren el virus.

La veterinaria advierte de que hay que tener cuidado con los productos que se utilizan. "No hay que usar con los animales geles hidroalcohólicos, lejías o alcohol ya que les pueden ocasionar problemas", explica. De hecho, han visto ya varios casos de animales con problemas en la piel por este motivo.

Otra pregunta frecuente es qué pasa si el animal convive con una persona positiva. "Si hay sospechosos, positivos o portadores, lo ideal es que dejen a sus mascotas con otras personas para que los cuiden. Si no se puede, hay que extremar la higiene". Digamos que el animal pasa otra cuarentena junto a la persona. Después, como en superficies no dura mucho el virus, basta con mantener la limpieza e higiene para que no contagie una vez pasada la enfermedad por su dueño.

Martínez explica también que las informaciones se actualizan muy a menudo según las investigaciones ya que es un virus que "muta mucho". Por ejemplo, ha aludido a las noticias de un tigre contagiado en Nueva York, o un gato en Holanda y otros dos en China. "No está probado todavía y lo que se está viendo es si con una carga viral muy alta de la persona, haya felinos en un porcentaje muy pequeño que puedan asimilar el virus en su sistema respiratorio".