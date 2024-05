El comité de empresa de Rober mantiene los paros en el Corpus a espera de la reunión del Sercla

Los granadinos tendrán que volver a casa este Corpus caminando o en taxi, toda vez que el comité de empresa de Rober mantiene su decisión de paros totales durante la Feria, aunque para esta tarde está convocado un sercla entre los trabajadores y la patronal.

Así lo ha afirmado José Manuel Roldán, presidente del comité de empresa, tras la protesta que ha recorrido esta mañana el centro de Granada, la primera de un calendario de movilizaciones que se prolongará hasta junio, y que ha calificado como exitosa "pese a contar solo con un turno" de trabajadores secundando la acción "ya que el resto sigue trabajando".

La manifestación ha partido a las 9:30 horas de Triunfo en dirección a la Plaza del Carmen, a las puertas del Ayuntamiento, ya que aunque el conflicto es con la patronal , la reivindicación también está dirigida hacia el Consistorio, que es el que "tiene que velar por la seguridad y el servicio público de transporte urbano", según explican desde Comisiones Obreras, sindicato mayoritario, con un 53% en el comité.

En este sentido, la alcaldesa, Marifrán Carazo, ha explicado que el conflicto es "una cuestión de la empresa y sus trabajadores", y se ha mostrado confiada en que se produzca "un entendimiento rápido" entre ambas partes tras la reunión del Sercla de esta tarde, asegurando que no se verá afectado "un servicio muy importante para la ciudad" como es el del transporte público, al tiempo que confía en no necesitar un plan alternativo para los días del Corpus en caso de no llegar finalmente a un acuerdo.

Más allá de la reunión de esta tarde, el comité de empresa (formado también por CSIF, con el 41%) ha programado una serie de protestas a lo largo de mayo y junio tras no alcanzar un acuerdo con la empresa durante la celebración de la mesa negociadora del convenio colectivo 2022.

Las reivindicaciones del comité giran en torno a la actual situación y coyuntura económica y plantean un incremento de las tablas salariales de acuerdo al IPC real del 2021; convenio anual; unificación y accesibilidad a todos los trabajadores de la paga de septiembre y de la bolsa de estudios; subida de 200 euros del sueldo base al colectivo de revisores; plus de nocturnidad de 200 euros al mes para el personal de taller; implantación de la jornada semanal de 37 horas; mejora de los fines de semana para toda la plantilla; reconocimiento de las categorías profesionales al departamento de taller; regulación de la bolsa de contratación, y adicción de tres días de asuntos propios no remunerados a los actuales, entre otras mejoras laborales.