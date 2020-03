Los trabajadores de jardines de Granada denuncian que la empresa les obliga a trabajar sin seguridad

Los trabajadores de las empresas concesionarias de los servicios de parques y jardines del Ayuntamiento de Granada están que trinan. Los más de 70 empleados de la empresa Eulen han recibido esta mañana una llamada de la empresa en la que les obligan a ir a trabajar con normalidad, toda la plantilla, y sin ofrecerles medios de protección.

El responsable del comité de Salud Laboral, Pedro Quesada, ha explicado hoy que no saben lo que ha pasado ya que mientras la última orden era de que todos permanecieran en casa, como ha instado el gobierno ante el estado de alarma por el coronavirus, "esta mañana nos han llamado para decirnos que todo el mundo a trabajar, sin guantes, sin mascarillas, sin geles y sin medidas higiénicas en los vestuarios".

Además, denuncia que les han dicho que utilicen sus propios medios de protección llevándolos desde casa si tienen y que además vayan a los sitios con sus vehículos particulares.

Según Quesada, están intentando saber qué coordinador municipal ha dado esa orden a la empresa (es la explicación que les dan desde Eulen) ya que no cumple con las medidas implantadas por el estado de alarma. Además, "no nos lo han dicho por escrito, no tenemos protocolo y tampoco se negocian servicios mínimos, que pudiera haber para no ponernos en riesgo a todos los trabajadores y a nuestras familias".

Eulen se encarga del mantenimiento de parques y jardines de uno de los dos sectores en los que se divide la ciudad. La otra parte la lleva Sorigé, en la que Quesada también denuncia que están trabajando.

"Alquien se tiene que hacer responsable de esto", piden los trabajadores.

Fuentes del área de Mantenimiento del Ayuntamiento de Granada aseguran a este periódico que están en contacto permanente con todas las empresas concesionarias de servicios de mantenimiento municipal pero que son las empresas las que tienen que acatar las órdenes de servicios mínimos y de alarma con sus trabajadores, a la vez que darles los protocolos, planes de trabajo así como guantes, mascarillas y geles desinfectantes.

Hay empresas que ya están presentando sus planes de trabajo. Además, advierten de que si se exceden las restricciones implantadas desde el Ayuntamiento con sus servicios mínimos y desde el Gobierno con las medidas del estado de alarma, es la Policía y fuerzas de seguridad las que están vigilando, como con el resto de población, que no se incumpla la norma de quedarse en casa.