Los trabajos fuera de oficina, como la asistencia a domicilio, los más difíciles de chequear

Esa aplicación de la norma que parece sorpresiva ha llevado a que muchos empresarios no sepan muy bien como implantar mecanismos de control horario a los empleados de sectores que no tienen lo que coloquialmente se conoce como 'trabajos de oficina'. Por ejemplo, ¿cómo controlar el inicio de una jornada laboral que no arranca en el centro?

Eso es lo que ocurre con los trabajadores de la asistencia a domicilio, que empiezan y termina su día en las casas de los usuarios a los que prestan ayuda. Sergio Santander, representante sindical de UGT en Arquisocial, que es la empresa que presta este servicio para el Ayuntamiento de Granada, dice que todavía se sigue el sistema habitual de firma de partes y que el nuevo, “por ahora ni se ve ni se le espera”.

“A nosotros nos firma el usuario unos partes, pero eso implica dejar el control en manos de un tercero”, señala Santander, quien destaca que en el caso de este sector en ocasiones los usuarios tienen alzheimer o problemas como demencia senil y firma su hijo u otro familiar. “A veces a la hora de irnos no hay nadie que pueda firmar aunque en nuestro caso es claro si no vamos a un servicio porque el usuario llama a centralita para reclamar la visita”.

Ese control es el que se ha aplicado también hasta la fecha la mayoría de las empresas que prestan servicio a domicilio, como pueden ser los empleados de los sistemas de reparación en el hogar.

Pero, ¿qué ocurre con las profesiones que empiezan la jornada laboral fuera del centro de trabajo y no hay una persona que firme el documento? ¿Qué ocurre con reuniones de trabajo fuera de la oficina? ¿Qué ocurre con las profesiones que cuentan con un horario flexible cuando se llevan trabajo a casa, como por ejemplo los integrantes de un estudio de arquitectura que prepare un concurso?

Parece que los sistemas de geolocalización está siendo la primera opción pero queda mucho que regular para que no choque con el derecho a la intimidad.