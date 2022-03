Los transportistas de Granada logran convertir el tráfico de la ciudad en un caos para visibilizar su protesta

Más información La protesta de los transportistas y los tractoristas de Granada, desde dentro de un camión

Lo buscaron y lo lograron. Los transportistas de Granada han conseguido colapsar la ciudad y hacer notar aún más, si no lo habían hecho ya antes, sus reivindicaciones por actual situación de crisis: los precios del gasóleo por las nubes, los repuestos y los lubricantes disparados, todo a cambio de unos precios en los portes que no se corresponden con lo que se puede llamar una vida. Ya no solo es que los transportistas no ganen dinero, si no que lo pierden y se endeudan. Y esta situación ha derivado ya en más de una semana de paro y unos cláxones que no dejan de sonar a desesperación. Y así se la trasladaron a Granada.

Primero temprano por la mañana, para las ocho, cuando cerca de medio centenar de tractores y cabezas de camiones colapsaron varias de las arterias más importantes de Granada capital como protesta y apoyo al paro del sector de los transportistas pero alto precio del combustible. Estaba previsto que la protesta tuviera lugar en las inmediaciones del mercado municipal Mercagranada sobre las 11:00 horas, pero muchos de los tractores participantes decidieron entrar en la ciudad para visibilizar aún más la protesta.