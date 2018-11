Viaje al Congreso en tren

En el estreno del Granada-Madrid en Talgo viajan los diputados del PSOE por Granada Elvira Ramón y Gregorio Cámara. "Tenemos montada la oficina", explica sonriente la socialista. Y así es. Durante el trayecto, ambos diputados cruzan llamadas, reciben correos electrónicos, leen prensa en su tablet (las versiones en pdf) y preparan las comparecencias y comisiones de una semana que se presenta larga en la Carrera de San Jerónimo.

Es una de las ventajas de viajar en tren, por encima del autobús o el avión, del que ambos se quejan de su precio desorbitado."Es una mejora muy importante. Para nosotros como diputados, dependiendo de la agenda, por horario nos puede venir mejor o peor", explica Ramón, que sin embargo se alegra por el resto de la ciudadanía. "Valoramos muy positivamente la sensibilidad del Gobierno de España para abrir la línea, que el PP decía que era inviable", ha declarado la diputada.

Para Gregorio Cámara resulta "incomprensible" que el anterior Gobierno nacional no pusiera el tren por Moreda: "No sé qué movió al PP a hacer esto. No tenía sentido ni lógica. El daño que se ha hecho a la ciudadanía ha sido extraordinario en estos casi cuatro años".

El diputado socialista, que repasaba la prensa escrita, se congratula de que "el Gobierno de Pedro Sánchez" haya sido "sensible" para reponer el tren, y que "ha tardado poquísimo en hacerlo". Cámara cree que se "debería estudiar" el mantenimiento de este Talgo una vez llegue el AVE a Granada, y "si es rentable", plantearlo como "alternativa".

De cara al futuro de otras líneas con Granada, como la recuperación del tren-hotel Alhambra, Elvira Ramón ha recordado que "en septiembre el ministro Ábalos se comprometió a estudiar poner en marcha este servicio, pero advirtió de que se haría una revisión de tarifas". Con todo ello, la disputada cree que "pronto el ministerio planteará una opción".

A la llegada a Madrid, ambos se encaminarán al Congreso. Tienen apenas 17 minutos entre la llegada a Atocha-Cercanías y la casa de la soberanía nacional. Nada de descansar. A trabajar.