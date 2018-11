El aislamiento ferroviario acaba hoy después de tres años y siete meses

Un tren que salga de Granada y que llegue hasta Madrid. Que conecte una capital de provincia con la del país. Algo tan normal, tan asentado en una sociedad del siglo, ya no XXI, sino del XX, no se podía realizar desde la ciudad desde hacía 1.328 jornadas. Tres años, siete meses y 18 días sin que los granadinos pudieran desplazarse directamente hasta el corazón de España en un medio de transporte que no fuera autobús, avión, o vehículo propio.

Si alguien quería tomar el tren, estaba obligado a dejarse el dinero en un tren de Alta Velocidad y hacer una parte del camino por carretera hasta Antequera. Al menos una parte se acaba hoy. A las 7:35 saldrá un Talgo con destino a Madrid que al fin acabará con la desconexión ferroviaria de la provincia.

El pasado 7 de noviembre, el Ministerio de Fomento, a través de su titular José Luis Ábalos, anunciaba la puesta en marcha del Talgo Granada-Madrid, que a través de la reivindicada línea de Moreda, unirá la Estación de Andaluces con las de Atocha y Chamartín, previa parada en la de Linares-Baeza.

Ese anuncio se ve materializado hoy con el primero de los viajes de este servicio, que se pondrá en marcha con dos desplazamientos diarios, uno de ida y otro de vuelta. El primero saldrá a las 7:35 horas de hoy y arribará a la capital de España a las 12:43 horas. El segundo, de vuelta a Granada, saldrá desde Chamartín, la estación del norte de Madrid, dos minutos antes de las cinco de la tarde para arribar a la estación granadina a las 22:30 horas.

El servicio empieza a funcionar con cerca de un centenar de billetes vendidos para este primer viaje, que en el fondo es una reinauguración, después de que el Gobierno del Partido Popular desechara las reivindicaciones que se realizaban desde la provincia de reponer el tren por Moreda.

Sin embargo, con el cambio de inquilino en la Moncloa, y en coincidencia con los colores que mandaban en el Gobierno, la Junta, la provincia y la ciudad, el Ministerio de Fomento ha sido más sensible y en pocos meses ha satisfecho una petición largamente esperada por los granadinos.

A pesar de que durante el mes pasado se produjo un parón en la formación de los maquinistas de este tren, que conducirán una locomotora modelo 334 de motor diésel, los plazos se cumplieron. Se dijo que en noviembre y empezará a circular en noviembre, aunque haya sido a finales.

El periodo de pruebas ha sido corto. El pasado martes por la noche llegaba a la ciudad el único tren en pruebas que ha realizado este recorrido, y partió de vuelta a la capital de España en la mañana siguiente. Un problema en la caja negra de la cabeza tractora provocó que se tuviera que cambiar por otra, lo que provocó un retraso de cerca de una hora en la salida del segundo ensayo. El tercero se produjo durante el día de ayer, con el convoy que trajo a la Estación de Andaluces los vagones que forman la composición que hoy realizará el primer trayecto con pasajeros de este tren.

La línea comienza a funcionar con relativo éxito de la campaña promocional de Renfe, que en las dos semanas en las que ha estado disponible, ha vendido más de 3.000 billetes a precio reducido. Según informó la red de ferrocarriles españoles, 2.100 se corresponden con la conexión entre Granada y Madrid (que costaban 20 euros), mientras que el resto pertenecen a personas que harán el viaje con origen o destino a Linares-Baeza (10 euros si van a Madrid y 5 a Granada).

Este servicio Talgo entre Granada y Madrid será provisional, tal y como confirmaron en su momento desde Fomento. Tendrá esa consideración al menos hasta el mes de junio, fecha propuesta para la llegada del AVE a la ciudad. Una vez se produzca este acontecimiento, se valorará continuar o no con este servicio, que se une al ya existente de billete con transbordo en autobús hasta Antequera, para después tomar un Alta Velocidad hasta Madrid. Renfe oferta así al menos diez viajes diarios entre ambas ciudades.

Esta reconexión también se produce en pleno debate sobre la reinstauración de otro mítico tren-hotel Talgo, el que unía Granada con Barcelona, y que también dejó de funcionar en 2015 por las obras del Corredor Mediterráneo en la provincia de Tarragona.

Este será el próximo hito para que Granada recupere vigor en sus comunicaciones ferroviarias. Quedará el AVE con Madrid en junio, los alta velocidad con Sevilla, Córdoba y Málaga, y como colofón la pretensión de retomar los cercanías con Loja, Guadix y Baza.