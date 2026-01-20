El tripulante desaparecido en el Alvia del accidente de Adamuz se salvó del de Angrois porque cambió al tren de Granada

El triplulante de a bordo del tren Alvia Madrid-Huelva que permanece desaparecido desde el accidente de Adamuz se salvó del accidente de la curva de Angrois en 2013. Así lo ha relatado su hermana, María del Mar Fadón en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, el lugar que han habilitado las autoridades para atender a las familias de las personas que siguen desaparecidas tras el siniestro ferroviario de este pasado domingo por la noche. El trabajador de Renfe, llamado Agustín Fadón y que prestaba sus servicios en la cafetería del convoy accidentado, había sobrevivido a la tragedia del Alvia Madrid-Santiago de Compostela de julio de hace ya casi trece años, según ha relatado su familiar, al cambiar el turno y quedarse en Granada, donde tenía familia. El trabajador es natural de Madrid y tiene 39 años cumplidos el pasado 3 de enero.

"Mi hermano tenía destino en Galicia cuando lo de Angrois, le cambió el turno a un compañero porque quería ir con su pareja y a mi hermano le dieron el viaje a Granada porque tenemos familia allí", ha relatado su hermana ante los medios de comunicación. Fadón recordó el susto que se llevó en su día cuando fue el accidente de Santiago de Compostela. "Lo vi por teléfono y por la tele y dije "el niño". Le llamé. "No, estoy en Granada", me dijo. A la larga me enteré que había cambiado el viaje. Había cumplido 39 años el 3 de enero, que lo estuvimos celebrando con sus hijos y ya no voy a volver a verle", lamentó su hermana. "De la segunda ya no se ha salvado", dijo.

En 2013, dos años antes del cierre de la línea ferroviaria Granada-Bobadilla para las obras de llegada del AVE a la ciudad, en Granada se prestaban dos servicios de Larga Distancia de Renfe, ambos con trenes Talgo. De un lado, el Intercity con Madrid, que fue el primero que se suspendió con el corte de la vía en 2015 y sustituido por servicios alternativos en autobús hasta Antequera-Santa Ana. De otro, el tren-hotel nocturno con Barcelona.

"A mi hermano por desgracia ya no lo voy a recuperar. Mi hermano no ha salido, su compañero que estaba en cafetería está ya en su casa y le dijo tres segundos antes "voy al baño" y fue cuando pegó el golpe. Es que no se si mi hermano ha aparecido o no. Es que siguen sacando gente. Estás viviendo con una incertidumbre que te mata. Lo que quiero es pasar página", ha dicho María del Mar Fadón, que ha contado que tanto su hermano como sus compañeros "tenían miedo" por el estado de las vías. "Decía "joe cómo botaba hoy el tren, he pasado hasta miedo". Se quejaba muchas veces. "No veas como estaba hoy la cafetera, como botaba, me he tenido que agarrar. No hemos descarrilado de milagro". Y le decíamos "niño cámbiate"". Sin embargo, lamentó, "le gustaba lo que hacía. Para acabar así".

María del Mar Fadón, visiblemente enfadada por la falta de información a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, se quejó de ello: "Aquí no se ha dicho cuántos muertos hay. Todo lo que tenemos es a través de internet. No sabemos si siguen rescatando o no. Es muy desesperante. A Renfe no le facilitan ningún tipo de información. Nada. No pedimos más que información", ha declarado la hermana del trabajador de Renfe.

"Sabemos el resultado de todo esto: si no están heridos, no están en los hospitales, que nos los recorrimos ayer por la tarde, ¿dónde están? En el Anatómico Forense o intentando sacarlo. Lo que no es normal es que mi hermano, con un traje y un uniforme de circulación, no sepan nada. No es normal. Tienen la prueba de ADN de mi madre desde las ocho de la mañana, ¿por qué tanta lentitud? Un poquito de información. No saben ni los que quedan ni las labores, nos enteramos por la tele", volvió a quejarse la hermana de la víctima.

"No quiero el dinero de nadie. No me va a devolver a mi hermano. Quiero que se haga justicia. Imagino que me ayudarán y si hay que denunciar, se denuncia. Que la memoria de mi hermano y de toda esa gente que iba en ese tren no quede en el olvido, como la Dana de Valencia o el volcán de La Palma. Me da igual que sea PP, PSOE, Vox o quien sea. Somos personas y eso está por encima de cualquier color político", sentenció.