La última medida para evitar que los coches se 'empotren' en San Juan de los Reyes

La imagen de un vehículo empotrado en la angosta calle albaicinera de San Juan de los Reyes se ha convertido en una de las imágenes típicas del barrios. Aunque desde hace tiempo hay dos grandes señales disuasorias al comienzo de la calle, en la cuesta del Chapiz, e incluso una de ellas está escrita en inglés dado el alto número de extranjeros que quedan aprisionados en la calles, la imagen no para de repetirse.

Por esta razón, el Ayuntamiento ha instalado dos filas de pivotes a la entrada de San Juan de los Reyes para que no entren más vehículos de ancho superior a 1,8 metros que haya que sacar marcha atrás. Si se respeta, las empresas de chapa y pintura de la ciudad perderán clientes...

Para quienes las 2 señales verticales de la c/ San Juan de los Reyes en @AAlbayzin no son lo suficientemente disuasorias, la nueva señalización esperemos que sí lo sea, y que ya no entren más vehículos de ancho superior a 1,8 metros que haya que sacar marcha atrás. pic.twitter.com/Q6FexWU7Po