Más de 250 unidades educativas en Granada exceden la ratio máxima

El sindicato ANPE calcula que más de 250 unidades de centros educativos en Granada de distintas etapas educativas superan la ratio máxima permitida de alumnos por aula. Así lo indica el responsable provincial de la organización en Granada, Manuel Pérez. Esta situación no es nueva de hecho ha marcado los inicios de curso en anteriores años académicos. Sin embargo, el coronavirus ha colocado el debate del número de estudiantes por aula de nuevo como tema capital en la educación.Según ANPE, en otras comunidades se ha hecho una “apuesta decidida” por rebajar las ratios en plena pandemia, como medida acorde a lo requerido por Sanidad. Sin embargo, en Granada serían, según los cálculos de la organización sindical, más de 250 las unidades en las que hay más alumnos que los que establece la norma. Esto es, 25 en Infantil y Primaria, 30 en ESO y 35 en Bachillerato.

Desde CSIF destacan la situación que se vive en varios centros de Granada. Así, hay clases a 29 alumnos en Híjar, donde en otras dos unidades hay 28 menores escolarizados. En Güéjar Sierra hay 28 en sexto de Primaria. También en Cenes se han registrado datos por encima de lo que marca la normativa.

CSIF indica que hay exceso de alumnos por clase en municipios como Híjar, Güéjar Sierra o Cenes

En Ogíjares, las familias del Francisco Ayala anuncian movilizaciones de cara a la próxima semana. En este centro hay 28 niños en la clase de segundo de Primaria. “No se está teniendo respeto por los profesionales de la educación (equipos directivos, maestros/as y profesores/as, personal de apoyo…), no se está teniendo respeto a las familias pues desde la Delegación de Granada no atienden a los teléfonos, no responden a los escritos que se les presentan, no solucionan los problemas, no respetan la normativa en cuanto a la ratio escolar pues se saltan el tope máximo de 25 hasta llegar a 28 alumnos/as por clase (sin tener en cuenta si hay alumnado con más dificultades o con necesidades más específicas)”, señalan las familias en un comunicado en el que se habla, directamente, de hacinamiento.

Por otro lado, en Dúrcal las familias se concentraron el primer día de clase a las puertas del centro para exigir el desdoble de una clase de segundo de Primaria con 28 niños. Las familias indicaron que no se les atiende en Delegación territorial. “Se ve que están en sus trece y no tienen previsto desdoblar”.

Recientemente el sindicato Ustea llevó a la Fiscalía provincial el caso de 21 unidades en las que se superaba el número máximo de alumnos por aula. El mismo sindicato indicó que la Fiscalía había abierto diligencias. En la denuncia señalan que en un primero de Bachillerato en Peligros hay hasta 38 alumnos. “La masificación de grupos por encima de la norma no sólo vulnera la legalidad vigente, sino que supone un riesgo añadido para la salud”, señaló Ustea en su denuncia.

Por su parte, CCOO denunció “la falta de planificación de la Consejería de Educación y su dejación de funciones, al no haber dotado a los centros de la plantilla suficiente para garantizar la distancia de seguridad”. “Hemos encontrado –afirmó la secretaria general del sindicato de Enseñanza de CCOO Granada, Mercedes González– hasta 34 escolares en algunas aulas, incluso centros de Secundaria con más de mil escolares”.