La vacunación contra el coronavirus en Granada cae un 15% esta semana

El parte del coronavirus en Granada no es el más halagüeño, con muy pocas buenas noticias que ofrecer. Incluso estas tienen doble vertiente, como por ejemplo la vacunación, donde se han superado los hitos de las 900.000 vacunas administradas y las 400.000 personas totalmente inmunizadas, pero donde se nota la caída de las dosis puestas para las próximas semanas y que ya es del 15%. Los contagios siguen subiendo y las muertes suman por segundo día seguido, algo que no pasaba desde hace casi un mes. Las tasas crecen, aunque se atisba un inicio de estabilización de los casos. Y los curados son el gran misterio, y menguan por segundo día seguido.

Los positivos por coronavirus en la provincia han subido nuevamente situando el registro ofrecido hoy en 273, que son 75 más que hace una semana, y que en cómputo global hacen que en los últimos siete días se haya doblado la velocidad de incremento de casos. El miércoles pasado marcaba un 14% clavado y ahora ya va por un 36,67%. La media de contagios ya está en 222,57 personas al día cuando hace una semana estaba en 162,8, y se venía de marcar medias mínimas de 142,8 y 140,57. Sigue siendo la mayor subida desde el repunte posterior a Semana Santa.

Las tasas de incidencia dan un síntoma bueno. No espectacular, pero bueno. Ayer la IA a siete días superaba en proyección a la que daba el dato a dos semanas, lo que siempre abre una fase de crecimiento a la que no se le ve el fin tras semanas. Hoy vuelve a su cauce y la incidencia a una semana arroja un crecimiento menor que la tasa a 14 días, por lo que puede ser que el pico de esta oleada se vaya acercando poco a poco. Así, la tasa a una semana crece hoy apenas un punto (132,8), mientras que la de dos semanas lo hace en 11 (269). No está mal, dentro de que la provincia está en zona de emergencia sanitaria (IA por encima de 250).

Por zonas sanitarias, el Sur y principalmente la Costa sigue preocupando por la expansiva onda de los casos. El incremento de hoy están los 16 puntos y la tasa supera los 300 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas (312,8 en concreto). En Motril por ejemplo se ha pasado de 84 casos la semana pasada a 110 en esta y el Almuñécar, de 16 se ha pasado a 40. En la Alpujarra, Ugíjar ha pasado de 4 casos a 47 en una semana y arroja una tasa mayor de 2.000 casos.

También está por encima de la tasa 300 el distrito Granada, con 359,9 casos por cada 100.000 personas en dos semanas, que es una subida de cerca de 13 puntos y donde la situación es estable pero en fase ascendente. En la ciudad está por encima de esta media con 361,1. El distrito Metropolitano está en 244,6, siete puntos más, y en el Nordeste sube apenas tres puntos y se queda como mejor zona de la provincia con 80,9 casos relativos.

Los casos activos crecen y mucho, sobrepasando por primera vez desde el 11 de junio las 3.000 personas con infección activa. Son 3.164 y la explicación es que la Junta ha rehecho por segunda vez en dos días el dato de curados, que baja en otros dos. Aparte de esto, Granada suma un nuevo fallecido por coronavirus, algo que no sucedía desde mediados de junio.

La hospitalización nueva es una de las medio noticias buenas del día. Se sumaron ayer 12 nuevas admisiones, 5 de ellas en UCI. En cómputo global son 30 en lo que va de semana, 8 menos que a estas alturas del miércoles pasado, lo cual hace que sea la tercera mejor de todo el año, y que avanzaría, porque era lo normal, que los hospitales vuelvan a aliviar camas tras los incrementos de las dos últimas semanas.

Por ello, la situación real mejora un poco y se vuelve a esa dinámica donde los miércoles empezaban a caer las camas ocupadas en los hospitales. En el dato de hoy son 3 menos que el día anterior (86), que por cuadro clínico se dividen en 65 pacientes en planta Covid (-4) y 21 en Cuidados Intensivos (+1).

La vacunación es la que está dejando de dar buenas noticias, aunque se venía de estar acostumbrados a cifras de récords diarios. Ya se está notando la caída en la llegada de viales y la ralentización de la campaña, que con respecto a hace una semana ha bajado en un 15% la administración de dosis. A estas alturas de semana van 24.356 frente a las 28.866 acumuladas hasta el miércoles pasado. El martes se pusieron 13.023, 3.833 menos que el mismo día de la semana pasada. De ellas, 10.527 están correspondiendo a segundas dosis o monodosis de Janssen, estas en un porcentaje muy bajo.

Aun así, este dato rompe varias barreras. De un lado, las 900.000 vacunas puestas en total en Granada, que son el equivalente casi a toda la provincia de Granada. Según los datos oficiales, 919.168 personas. Así que lo más probable es que de aquí al viernes, como mínimo se hayan puesto tantas inyecciones como habitantes tiene Granada. También se superan los 400.000 granadinos inmunizados totales (407.569). Son el 44% de la población. Con al menos una dosis están el 58,1%.