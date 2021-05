Un vecino de Granada capital gana 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE

El sorteo del Cuponazo de la ONCE del viernes ha dado su mayor premio a un vecino de Granada capital, donde José García Pérez ha vendido el único número con premio de este sorteo, que resultó ser la serie agraciada con nueve millones de euros.

García Pérez es vendedor de la ONCE desde 2013, vendió este cupón a través del TPV por el que el cliente elige el número que desea jugar, en la calle Joaquina Eguaras, a la espalda del Parque de Bomberos y al lado del espacio que ocupa el ferial. "La suerte es así de caprichosa -decía esta mañana, nada más conocer que había dado el Cuponazo-. Me hubiera gustado que hubiera sido más repartido, pero ¿qué le vamos a hacer?, esto es una alegría para todo Granada, para la ONCE y para todos", se responde, según reseña la ONCE en una nota de prensa.

José García ya dio 200.000 euros de un sorteo de sábado hace dos años y ha dado cupones sueltos premiados con 35.000 euros en los sorteos de diario. "Todos los días pienso en dar un premio. La gente me pelea porque dicen que no les doy nada, y cuando llega ese día es una alegría muy grande . Ahora lo que hace falta es que se sepa por todos los lados", agrega.

El Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras más serie de nueve millones de euros, y seis segundos premios de 100.000 euros a otras tantas extracciones, también con serie. Si se opta por el Cuponazo XXL, por cinco euros, el premio sube a 15 millones y 200.000 euros, respectivamente. Además, se pueden ganar 134 premios de 25.000 euros a las cinco cifras del primer premio, que crecen hasta 40.000 euros al cupón en la opción XXL. El sorteo ofrece otros 800.000 premios menores más a las cuatro, tres o dos últimas cifras de las seis extracciones de segunda categoría.