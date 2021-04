La ONCE reparte 315.000 euros en Granada

La ONCE ha vendido nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno, con un cupón dedicado al 30 aniversario del Teatro de la Maestranza de Sevilla, repartiendo así 315.000 euros entre nueve vecinos de Cenes de la Vega, en el Área Metropolitana de Granada.

Según ha informado la ONCE, Miguel Ángel Vázquez es uno de los dos vendedores que tiene en Cenes de la Vega, donde lleva vendiendo hace 30 años, y ha repartido la suerte en esta ocasión. "Conozco mejor a la gente de aquí que a la de mi pueblo, Pulianas", ha señalado en la sexta vez en estas tres décadas que reparte un premio mayor a sus clientes.

"He dado muchos premios, pero nunca como ahora, porque lo que estamos viviendo es algo muy especial porque hay mucha necesidad", ha afirmado. Sus clientes son ya sus amigos. "Es que me he tirado aquí 30 años y los conozco a todos, he visto nacer a sus hijos, son mis amigos, por eso es una doble alegría. Esto sube el ánimo, y en los tiempos que corremos mucho más, que si cierran, que si abren, que si el ERTE aquí, ERTE allá, hay un ambiente muy raro, muy raro. Es año y pico ya y es demasiado, pero al menos nosotros damos una alegría", ha subrayado.

También en El Ejido (Almería) se han vendido otros diez cupones agraciados con 35.000 euros cada uno, repartiendo así otros 350.000 euros, por lo que en total este sorteo ha repartido 665.000 euros entre las dos provincias andaluzas. El resto de premios se han repartido entre Baleares y Castilla y León.