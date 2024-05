El Recreativo Granada recibe a un Córdoba que quiere el ascenso

El Recreativo Granada tiene ante sí probablemente el encuentro más exigente de los cuatro que le quedan hasta que acabe esta temporada, y es que el Córdoba CF, firme candidato al ascenso que ocupa la segunda posición, visita Los Cármenes este domingo a las 16:00 horas.

El equipo de Germán Crespo está atravesando el momento más agridulce de la temporada, ya que por un lado está por fin disfrutando de su juego y compitiendo todo el partido, llegando a ganar dos consecutivos al San Fernando por 5-0 y al Alcoyano por 0-1. Pero por otro, este buen momento de forma ha llegado justo después de que se confirmara el descenso por lo que viene a raíz de esa escasez de presión de saber que ya no tienen nada que perder.

El Córdoba podría caer en la trampa que implica jugar contra el colista y venir a Los Cármenes sin poner toda la carne en el asador, y más con el hecho de que el playoff está casi asegurado, y el ascenso directo que se consigue siendo primero parece muy lejos: el Castellón tiene nueve puntos de ventaja y un calendario medianamente asequible.

En el partido de ida en El Arcángel, donde todavía estaba Juan Antonio Milla en el banquillo nazarí, los locales vencieron con un correctivo al Recreativo, un 3-0 con un gol en la primera parte de Albarrán, y ya en el segundo tiempo Pol Tristán en propia y Toril hicieron los dos tantos restantes.

También será un día especial para el entrenador del Recre Germán Crespo, que se enfrentará a su exequipo en el que estuvo en el intervalo desde 2020 a 2023, pasando del filial al primer equipo con el que consiguió ganar la Copa Federación.

El rival

El equipo andaluz tiene al tercero en la pelea por el Pichichi del grupo, con Antonio Casas como referencia ofensiva y 13 goles en su saco. Asimismo, las diez asistencias de Carracedo hacen que tenga que estar especialmente vigilado por los jugadores rojiblancos. Adilson, Kike Márquez o Simo son otros de los peligros del equipo cordobés, que viene a Los Cármenes a por los tres puntos y no seguir ganando distancia respecto al Castellón.

En su último partido, los cordobeses sufrieron una sorprendente derrota en su campo contra el Alcoyano, que con un 0-1 le bastó para llevarse unos sufridos tres puntos, y es que el gol de Pradera llegó en el ocaso del partido, nada más y nada menos que el 97'. Previo a ella, consiguieron ganar en el Alfredo di Stéfano por 0-2 ante un Castilla que parece que conseguirá la permanencia.

El entrenador cordobés Iván Ania explicó que "les hemos analizado, está claro que ahora esta jugando distinto, ahora no tienen nada que perder más allá del partido". Para el técnico de los verdiblancos, "está liberado de esa presión de los resultados, uno de los posible motivos de los que haya podido ganar, es que pueden venir motivados por esa situación en la que venían de presión. Si han conseguido ganar los dos último partidos es porque han mejorado, no les ha dado para salvarse, pero si no estás en tu mejor nivel te ve a costar sacar tu partido adelante".