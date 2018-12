Los vecinos del Albaicín rechazan la conversión de conventos en hoteles

Los vecinos del Albaicín no están de acuerdo con la propuesta del alcalde de Granada, Francisco Cuenca, que plantea la conversión de conventos en alojamientos hoteleros. Ante esta situación han presentado una batería de alegaciones a la propuesta relativa a la innovación del PEPRI Albaicín para paralizar un proyecto que provocaría la privatización de al menos cinco conventos.

En primer lugar la asociación manifiesta que no entiende el por qué de tramitar esta innovación sobre una norma general del PEPRI que en estos momentos está en revisión. Además, según indica el PGOU vigente (posterior al PEPRI que es de 1990) propone usos de suelo residencial singular pero en "prudente actitud prefiere dejarlos en suspenso en el ámbito del Albaicín hasta que una revisión del PEPRI los confirme o contradiga desde su más detallado análisis y visión protectora del patrimonio". Se trata de una determinación del PGOU vigente que la innovación propuesta contradice frontalmente al pretender posibilitar la implantación de uso residencial singular ex novo y pro procedimiento casi automático sin esperar a la revisión del PEPRI Albaicín.

En concreto los edificios que se verían afectados por esta medida son los conventos o monasterios de San Bernardo, Santa Catalina de Zafra, La Concepción, Las Tomasas y Santa Isabel la Real. Los vecinos remarcan que se trata de un "valioso patrimonio" y recuerda que tres de ellos se encuentran situados en las calles San Juan de los Reyes y la Carrera del Darro "esa magnífica franja de la ciudad al pie de la Alhambra y junto al río que constituye probablemente uno de los espacios urbanos históricos más notables de Europa". Ante este hecho, la asociación detalla que la zona viene señalada en el PEPRI vigente como el Área de Rehabilitación Sistemática ARS1-San Juan de los Reyes-Darro considerada como un espacio al que dar una estrategia de conservación con vistas a su revalorización global y coordinada. Así, los vecinos apuestan por la creación de un eje de actividades culturales y universitarias como marca la normativa centrado en la rehabilitación de los edificios como grandes contenedores y pequeños jardines del Bajo Albaicín San Pedro desde Plaza Nueva al Paseo de los Tristes "posibilitando un itinerario de visita a través de sus singulares patios como Bañuelo, casas árabes y moriscas y el Maristán".

Eso supondría a juicio de la asociación de vecinos Albaicín una oportunidad ahora que Granada se postula para la Capital Cultural Europea en 2031. Además la asociación recuerda que cerca hay otras edificaciones con gran valor como la Casa Agreda, de momento con las puertas cerradas ya que todavía no se ha resuelto el embrollo judicial tras la cesión del anterior equipo de Gobierno a una ONG.

Por otra parte, la asociación recuerda que los conventos de Las Tomasas y Santa Isabel la Real son piezas esenciales del "nuevo área patrimonial" que se constituye entre el Camino Nuevo del Cementerio de San Nicolás y la Cuesta de la Alhacaba. "Entendemos que la conversión al uso hotelero de todos estos conventos si bien puede defenderse desde la visión del mero mantenimiento del edificio, comportaría hurtar estas piezas del patrimonio de la ciudad al conocimiento y general disfrute por parte de los ciudadanos pues aunque un hotel es ciertamente un edificio abierto al público, esa apertura se restringe a los clientes, huéspedes o no" y ponen como ejemplo el Convento de Santa Paula.

Tras realizar varias argumentaciones sobre la normativa la asociación ha solicitado que la innovación sea rechazada por extemporánea al estar el PEPRI en proceso de revisión y porque el argumento (único) que se esgrime para la propuesta , la adaptación de la normativa de usos a las determinaciones del PGOU, es un argumento "inconsistente puesto que la adaptación se hizo en 2001". Pero además, el texto contempla otros reparos como son la falta de la acreditación de legítimo interés de la entidad proponente, la falta de pronunciamiento expreso de los informes emitidos por los servicios municipales y la obligatoria consideración (si se pretendiese una innecesaria y extemporánea adaptación a la luz del PGOU de 2001) de la actividad religiosa con alojamiento de comunidades como equipamiento comunitario-servicios de interés público y social.

Por último, la AAVV señala que no es admisible la falta de un análisis razonado en el que sustentar una evaluación documentada de las consecuencias de índole urbana que conlleva la inclusión de dicha innovación."El documento dice que es necesario que el PEPRI diga lo mismo que el PGOU pero si esto fuera así el PEPRI no serviría para nada", destaca el vocal de la asociación de vecinos Albaicín, José Vigorra, quien recuerda que el PGOU también detalla que si se suprimen equipamientos se deben compensar cosa que en este proyecto no se contempla. "Que un convento se convierta en hotel se puede aceptar, pero que todos tengan esa posibilidad todos es bastante lamentable", agrega Vigorra quien remarca que ahora que Granada aspira a ser Capital Cultural Europea el eje debería ser “una zona con mucho equipamiento cultural, con uso universitario y la posibilidad de firmar convenios y acuerdos con otras instituciones”. Respecto a quien está detrás del interés de convertir los conventos en hoteles hay un grupo asiático interesado.