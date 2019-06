Los vecinos de la zona Norte demandan a Endesa hartos de cortes de luz

Los vecinos de la zona Norte no aguantan más y tras ver que el problema de los cortes de luz no se solucionan, han formalizado esta mañana una demanda en los juzgados de La Caleta contra Endesa. Los incumplimientos y la falta de soluciones siguen agravando la situación y los vecinos, que sufren cortes de luz a diario, reclaman acciones urgentes.

La portavoz de los vecinos y asociaciones denunciantes, Natalia García, ha explicado que se sienten indefensos ya que estando al día en sus facturas sufren desde hace 5 años cortes de luz. En este tiempo han reclamado "sin ningún resultado", por lo que se ven obligados a denunciar a Endesa y a los corresponsables por vulneración del derecho a la vida, a la salud, a la igualdad y a la no discriminación.

"Tenemos los mismos derechos que el resto de vecinos", asegura García, que ha explicado que el recurso ha sido pagado de forma voluntaria por los vecinos por una situación "que parece que no tiene solución".

En abril han contabilizado 89 cortes. Según el Ayuntamiento, entre octubre y marzo ha habido de 4 a 6 cortes diarios y los colegios dice que ha habido más de 400 cortes durante el curso completo. Y la situación afecta a la salud, con más de 100 electrodependientes en el barrio que alteran sus tratamientos por esta situación.

Por eso, en la demanda piden de forma urgente que se instale un sistema de alimentación a las personas electrodependientes, generadores eléctricos en los colegios, centros de salud, residencias de mayores.... para que no se vea afectada la actividad diaria. De forma estructural piden que se aumente la potencia de electricidad para garantizar que las personas que pagan tengan acceso en igualdad de condiciones, y una indemnización para ellos por los daños y perjuicios sufridos.

La demanda la han presentado 14 particulares y varias asociaciones como Anaquerando, la Parroquia de la Paz y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Según el abogado que ha elaborado la demanda, Miguel Ángel Mancheño, una vez que sea admita a trámite se dará traslado Endesa para que conteste, se fijará fecha para audiencia previa en la que se verá si las partes aceptan lo que se plantea y posteriormente las demandas que se plantean por vulneración de derechos fundamentales son más rápidas. En no más de un mes contestación y a partir de ahí veremos en qué situación se coloca Endesa y si se amplía la demanda.

"Yo tengo que ser optimista y creo que hay fundamento porque hay clara relación de causa y efecto. Objetivamente hay una violación de los derechos fundamentales como la salud, educación o igualdad. Hay situación de discriminación que es condenable", ha asegurado el abogado.

La indemnización que se pide es de 18.000 euros para cubrir los gastos que va a generar la demanda, que no tiene que pesar sobre las espaldas de los vecinos, habrás pruebas, peritajes y más procedimientos que hacer. Si hay condena habrá tiempo para calcular daño moral y material. Hasta ahora han recaudado 2.500 euros con los que se ha iniciado el procedimiento y trabajar en los últimos tres meses.

Por su parte, el párroco de La Paz y la Sagrada Familia, Mario Picazo, explica que sufre todos los días los cortes y sabe lo que supone no contar con luz a diario. "La gente sufre esta discriminación porque el ritmo de vida del barrio se ve afectado y roto por por esta causa", ha asegurado.

Los vecinos que se han presentado esta mañana en el juzgado para respaldar el acto de interposición de la demanda han acudido con sus recibos de luz de estar al corriente de pago y han contado su día a día con esta problemática, asegurando que es inhumano y que necesitan solución urgente, porque si malo es el invierno para quedarse sin luz, el verano es casi peor en cuestiones básicas como la alimentación.

"Tenemos que ir a comprar como antiguamente, a diario, porque no podemos guardar nada. Estamos muy hartos, es inhumano que nos tengan 7, 8 y 9 horas sin luz, al día. Yo llevo desde 2015 llamando diariamente y he entregado muchas quejas, lo denuncio y dicen que no pueden hacer nada y es mentira, no lo hacen porque no quieren, nos cobran y nos están robando los nervios, la vida, la salud y todo", explica Francisca Sojo, una vecina del barrio.

"La factura la mandan pero no lo arreglan, no tienen vergüenza, estamos desesperados", dice Sojo, junto a Gracia Moreno, que incide en lo que sufren a diario con los cortes de luz. "Todos los días se va la luz, de noche y de día, esa es la historia, hasta 9 horas y venir de madrugada. Me han fundido la lavadora, la televisión, el frigorífico con las subidas cuando viene la luz", incide Moreno.

Según otra vecina, el problema "es que llevamos 55 años viviendo allí y no han cambiado ni líneas ni transformadores ni nada, y en las casas hay más aparatos que antes, ese es el problema, luego nos dicen que las arreglan y no se hace nada", denuncia Beatriz Ramírez.

Sobre la causa de los cortes, fijada por Endesa en el incremento del cultivo de marihuana y los enganches de luz, los vecinos denuncian que "no todos" son iguales y que ese problema no se puede hacer extensivo a un barrio de gente "trabajadora y honrada".

Un trabajador de la zona ha incidido también en la estigmatización del barrio, que se ha convertido en un ghetto, y reclama más intervención de las administraciones. "Hay que trabajar por todos los niveles y hace falta una inversión grande", matiza Miguel Salazar, vecino y trabajador del barrio.No es cuestión de marihuana, es unas instalaciones que no quieren cambiar. quien paga no tiene el derecho al consumo. se paga igual.