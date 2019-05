Vecinos y asociaciones de la zona Norte demandan a Endesa por los cortes de luz

Endesa dice que por mucho que refuercen las redes, no soportan el "continuo sabotaje" de los enganches ilegales

Desde Endesa han asegurado que no se pronunciarán sobre la demanda hasta que no la reciban y la analicen sus servicios jurídicos, pero hablan sobre la situación en la zona Norte y aseguran que son "conscientes de lo que supone la falta imprevista de suministro para los ciudadanos que viven en esta zona", por lo que se "solidarizan con todos los clientes que sufren las consecuencias de los enganches ilegales, principalmente los originados por el cultivo de marihuana". Así, dicen que buscan "continuas alternativas para intentar garantizar la calidad del servicio eléctrico, más allá de las inversiones millonarias realizadas en nuestras instalaciones (más de 5,5 millones de euros en los últimos 3 años) y para garantizar también la seguridad de las personas y de las instalaciones, ya que los enganches ilegales ponen en serio riesgo de electrocución e incendio a las personas que conviven con ellos". Con esta finalidad, Endesa ha aplicado la tecnología más vanguardista, pionera a nivel nacional, para poder garantizar el suministro y, sobre todo, la seguridad de las personas, a través detectores/sensores de potencia en las redes que permiten prever cuándo las infraestructuras eléctricas se ven saturadas por exceso de demanda. Sin embargo, todas las actuaciones llevadas a cabo por Endesa en la mejora de su infraestructura, lamentan, "no están teniendo el resultado esperado, ya que por mucho que se refuercen las redes, estas no son capaces de soportar el continuo sabotaje de los enganches ilegales (es igual que si a una tubería de agua nueva, con mucho más caudal del demandado, se le hacen continuos agujeros hasta que finalmente se acaba partiendo)". "Por ello, desde Endesa entendemos que para solucionar el conflicto de esta zona hay que atajar la causa que lo origina mediante medidas de mayor calado social y en colaboración de todas las partes implicadas", dicen desde la compañía. En este sentido, Endesa, está llevando a cabo una doble vía de actuación que está teniendo resultados muy positivos en colaboración con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con las administraciones competentes: Por un lado aumentar las intervenciones policiales para la detección del fraude eléctrico y por otro, una vez se llevan a cabo las actuaciones para detección de fraude eléctrico, es muy importante trabajar con las asociaciones de vecinos en el fomento de la regularización de los suministros eléctricos. Un ejemplo muy ilustrativo de ello es la labor que Endesa, junto a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), está llevando a cabo con los vecinos de Molino Nuevo interesados en regularizar su suministro eléctrico para facilitar la tramitación y contratación del servicio. Así, desde una intervención policial llevada a cabo el 25 de enero de este año, unos 122 vecinos de Molino Nuevo han realizado la remodelación de las centralizaciones de contadores de sus bloques de viviendas para adecuarlas a la normativa electrotécnica vigente y posibilitar la contratación del suministro eléctrico.