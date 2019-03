La zona Norte no aguanta más: cuatro cortes de luz diarios

Los vecinos de la zona Norte de Granada no aguantan más. Están desesperados por los cortes de luz, que no cesan. Cada día es una odisea y el problema no se soluciona por parte de Endesa.

Sólo en lo que va de mes el Defensor de la Ciudadanía ha registrado 87 cortes de luz, lo que supone una media de cuatro cortes de luz diarios. Y esos no son todos los que se producen, sólo los que comunican al Defensor.

Ante esta realidad las protestas se multiplican y hoy han vuelto a salir a la calle. Cientos de personas se han manifestado desde el Triunfo hasta la Plaza del Carmen. Y lo han hecho iluminando su camino con las luces de los teléfonos y linternas, sus aliados cuando falta la luz.

Y esos 87 cortes de luz son sólo los casos registrados en la oficina del Defensor de la Ciudadanía, lo que supone que el número real es mayor porque no todos se notifican al Defensor, Manuel Martín.

Martín volvió ayer a calificar la situación como “situación de emergencia social”. “Me faltan palabras, no existen calificativos para describir lo que está ocurriendo en el distrito Norte de nuestra ciudad, muy cerca nuestra”, lamenta. Por eso, insta a tomar medidas ya que no ha cambiado la situación. La empresa sigue sin solucionarlo y los vecinos siguen padeciendo este problema desde hace años y sin visos de solución.

Nada ha cambiado tampoco desde que la semana pasada el Ayuntamiento de Granada denunciara a Endesa ante Consumo para exigirle soluciones e incluso daños y perjuicios por los efectos de los cortes de luz en los vecinos y los comercios y servicios municipales afectados. Según esa denuncia, en los dos últimos años se habían registrado hasta 650 cortes de luz en la zona Norte.

“Como no se ha cambiado nada muchas familias siguen a oscuras. Se levantan y se acuestan sin luz ; tampoco en las calles tienen luz”, explica el Defensor, que asegura que la desesperación de los vecinos es real. Y aporta datos como que “muchas madres no pueden hacer de comer, poner la lavadora o simplemente dar un poco de calor a los pequeños y a los ancianos”.

“¿Hasta cuando? ¿A qué se espera para poner fin a esta barbarie?”, se pregunta Martín, por lo que llama a que Granada entera sea “consciente de la gran inhumanidad que allí está pasando. Allí viven seres humanos”. “No será posible erradicar el sufrimiento y la exclusión a la que les está sometiendo está vergonzosa situación sin la participación de todos”, reclamó.

Y va más allá. Considera que es “más que inmoral lo que esta ocurriendo. Se está jugando no solo con la salud biológica de las personas, sino con la salud psicológica y social” de los vecinos que viven allí, por lo que la solución tiene que llegar ya.